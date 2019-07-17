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İkinci Başkanı , 2019-2020 Spor Toto Süper Lig sezonu fikstürünün çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi dostluk mesajı veren Albayrak, için KAP'a yapılan bildirimle ilgili olarak da konuştu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 22:52
Abdurrahim Albayrak'tan Jean Michael Seri açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni sezon öncesi dostluk mesajı verdi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen futbolda Süper Lig fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Albayrak, Cemil Usta'nın adına yakışır bir sezon dileğinde bulunarak, "2019-2020 sezonunun ülkemize, tüm kulüplere hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabıallah'tan diliyorum. Hiçbir futbolcumuzun burnu bile kanamadan iyi ve güzel bir sezon olmasını, barış, kardeşlik ve dostluk içinde geçmesini diliyorum. Bütün futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olacak." diye konuştu.

Cemil Usta'dan da bahseden Albayrak, "Karadeniz'in, Trabzon'un futbolcusuydu. Kendisini çok severdik. Mekanı cennet olsun. Cemil Usta ismine layık bir sezon olmasını temenni ediyor, bütün takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Albayrak, sarı-kırmızılı takımın kiralamak için görüşmelere başladığı Seri ile ilgili soruya, "Transferler ile ilgili açıklamaları başkanımız Mustafa Cengiz yapacaktır. Seri'nin, Galatasaray ve Türk futboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." cevabını verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi
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Abdurrahim Albayrak'tan Jean Michael Seri açıklaması
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