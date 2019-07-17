Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, İngiltere Championship Lig ekiplerinden Fulham'ın Fransız oyuncusu Jean Michael Seri'nin kiralanması için Fulham ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. 18.50 civarlarında resmi sosyal medya hesabından "19.05" paylaşımı yapan sarı kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncu Fernando'nun Sevilla'ya transferi sonrası Seri için girişimlerini yoğunlaştırmış.

Sarı kırmızılı kulüpten Seri transferiyle ilgili olarak KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."