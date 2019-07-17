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Son dakika transfer haberi: , 'yi KAP'a bildirdi

, İngiltere Championship Lig ekiplerinden Fulham'ın 27 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncusu 'nin kiralanması için Fulham ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İngiliz kulübünün geçtiğimiz sezon Fransa 1. Futbol Ligi kulübü Nice'den 30 milyon Euro bedelle transfer ettiği orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı kulüp, Fernando'nun Sevilla'ya transferi sonrası girişimlerini yoğunlaştırmıştı

Giriş Tarihi: 17.7.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 19:29
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, İngiltere Championship Lig ekiplerinden Fulham'ın Fransız oyuncusu Jean Michael Seri'nin kiralanması için Fulham ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. 18.50 civarlarında resmi sosyal medya hesabından "19.05" paylaşımı yapan sarı kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncu Fernando'nun Sevilla'ya transferi sonrası Seri için girişimlerini yoğunlaştırmış.

Sarı kırmızılı kulüpten Seri transferiyle ilgili olarak KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray, Jean Michael Seri'den sonra transferde bir bomba daha patlatıyor

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi
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