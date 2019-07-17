Galatasaray, Jean Michael Seri'den sonra transferde bir bomba daha patlatıyor

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa'da başarıya ulaşacak bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürüyor. Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini resmen açıklayan ve Jean Michael Seri transferini de kısa bir süre içerisinde resmiyete dökmesi beklenen Galatasaray, bir bombayı daha patlatıyor.