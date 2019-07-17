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, Jean Michael Seri'den sonra transferde bir bomba daha patlatıyor

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı için iddialı bir kadro kurmak isteyen 'da hareketlilik sürüyor. Şimdiye dek 5 transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren ve Jean Michael Seri transferini de kısa bir süre içinde açıklaması beklenen sarı kırmızılı kulüp bir transfer bombasını daha patlatıyor.

Giriş Tarihi: 17.7.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 18:54
Galatasaray, Jean Michael Seri'den sonra transferde bir bomba daha patlatıyor

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa'da başarıya ulaşacak bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan 'da transfer çalışmaları, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürüyor. Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini resmen açıklayan ve Jean Michael Seri transferini de kısa bir süre içerisinde resmiyete dökmesi beklenen Galatasaray, bir bombayı daha patlatıyor.

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Galatasaray, Jean Michael Seri'den sonra transferde bir bomba daha patlatıyor
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