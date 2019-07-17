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'nin teklifi sonrası yeni sözleşme istiyor

İtalyan kulübünden 3 yıl karşılığında 7.5 milyon Euro’luk bir teklif alan 34 yaşındaki golcü , 'tan da sözleşmesinin revize edilmesini talep etti.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019
Lecce'nin teklifi sonrası Burak Yılmaz yeni sözleşme istiyor

Lecce'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Burak Yılmaz, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Ancak bunun için yıldız futbolcunun bir şartı var: 2021'de bitecek olan sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması. İtalyan ekibinden sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 senelik teklif alan Burak, aynı şartları Beşiktaş'ın da sağlaması halinde kalmayı düşünüyor. Siyah-beyazlı takımda da aynı parayı kazanan ancak bir kısmı ödenmesine rağmen alacaklarının büyük bir bölümü içeride olan golcü futbolcu, mevcut mukavelesi talebi doğrultusunda revize edilirse yoluna Beşiktaş'ta devam edecek. Aksi takdirde Lecce'nin önerisine "Evet" deyip tarafların anlaşmasını bekleyecek. Bu arada Beşiktaş ilk hazırlık maçını bugün Riva'da saat 18.30'da 2. Lig ekibi Pendikspor'la oynayacak.

'Osmanlılı golcü ne zaman geliyor?'

Lecce taraftarı, Burak Yılmaz için özel beste yaptı. "Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider. Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun gitmesine izin vermiyor" sözleriyle başlayan bestede, Burak'ı takımda görmeyi çok istediklerini dile getirdiler.

İstanbul'da sıkı pazarlık

Lecce CEO'su Mauro Meluso ve yönetici diler. Alessandro Alberti, menajer Özkan Doğan ile birlikte dün Beşiktaş Kulübü'nde Başkan Fikret Orman'la bir araya geldi. Görüşmede Burak için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli sunan İtalyan yetkililerin, daha sonra 2.5 milyon Euro'ya kadar çıktıkları öğrenildi. Öte yandan Çizme basını, Burak'ın 2 milyon Euro alacağı için FIFA'ya başvurup bonservisini isteyeceğini ileri sürdü.

Vodafone'dan 2 yılda 36 milyon

Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsoru Vodafone ile anlaşmasını 2 yıl uzattı. Vodafone Park'ta anlaşmanın duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı. Başkan Orman, 2 yıl karşılığında kulübün kasasına 36 milyon TL gireceğini belirtirken, 7 yıllık süreçte rakamın 32 milyon dolara ulaşacağını söyledi. Orman, bir soru üzerine Vodafone ile futbolcu transferi konusunda görüşmediklerini de söyledi. Colman Deegan, "Bu sponsorluk bizim göz bebeğimiz" ifadesini kullanırken Engin Aksoy ise "Bu anlaşmada önemli olan iki kurumun vizyonunun örtüşmesi. Bunun karşılığını alıyoruz ve bundan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Vitor Hugo zengin oldu!

Siyah-beyazlıların Tyler Boyd transferinin ardından kadrosuna katmak için hem kendisiyle hem de kulübüyle anlaşmaya vardığı Vitor Hugo, en geç hafta sonu İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Satın alma opsiyonu içinse son görüşmeler yapılıyor. Kartal 6 milyon Euro maddesini teklifine ekledi. Siyah-beyazlılar, Fiorentina'da sezon başına 1 milyon Euro'ya oynayan futbolcuya ise 2.5 milyon Euro garanti ücret verecek.

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Lecce'nin teklifi sonrası Burak Yılmaz yeni sözleşme istiyor
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