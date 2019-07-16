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haberleri! de istedi ama Beşiktaş'la anlaştı

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Transferde sessizliğini bozan Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı... Leipzig ile sözleşmesi sona eren yuvaya dönüyor... Adriano'nun yerine sol bek arayan Beşiktaş, Rıza Durmisi'nin peşinde... Ve 'nin de devreye girdiği yıldız futbolcuyu Beşiktaş bakın nasıl ikna etti? İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:04
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Fenerbahçe de istedi ama Beşiktaş'la anlaştı

BOYD RESMEN KARTAL

Beşiktaş uzun uğraşlar sonunda Tyler Boyd'u renklerine kattı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde kiralık forma giyen ve bonservisi Portekiz ekibi Guimaraes'te bulunan 24 yaşındaki sol kanadın transferini duyurdu. Kartal, saat 19.03'ü gösterdiğinde Boyd'ı "Welcome to Beşiktaş", "O artık Beşiktaşlı" anonsuyla müjdeledi. 4 yıllık imza atan Amerikalı futbolcuya yıllık 1.2 milyon Euro verileceği öğrenildi. Guimaraes Kulübü ise yaptığı açıklamada, 'tan 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacaklarını bildirdi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Fenerbahçe de istedi ama Beşiktaş'la anlaştı
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