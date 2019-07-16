Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Fenerbahçe de istedi ama Beşiktaş'la anlaştı

BOYD RESMEN KARTAL

Beşiktaş uzun uğraşlar sonunda Tyler Boyd'u renklerine kattı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde kiralık forma giyen ve bonservisi Portekiz ekibi Guimaraes'te bulunan 24 yaşındaki sol kanadın transferini duyurdu. Kartal, saat 19.03'ü gösterdiğinde Boyd'ı "Welcome to Beşiktaş", "O artık Beşiktaşlı" anonsuyla müjdeledi. 4 yıllık imza atan Amerikalı futbolcuya yıllık 1.2 milyon Euro verileceği öğrenildi. Guimaraes Kulübü ise yaptığı açıklamada, Beşiktaş'tan 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacaklarını bildirdi.