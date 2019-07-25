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Galatasaray'da yeniden sesleri! İşte 'in planı

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Galatasaray'ın 2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlamasında büyük pay sahibi olan Nijeryalı oyuncu için Galatasaray cephesi 'dan haber bekliyor. İngiliz ekibi uygun bir teklif alamaması halinde Onyekuru'yu sarı kırmızılılara yeniden kiralamaya sıcak bakıyor. Deneyimli teknik direktör ise bu olasılık doğrultusunda planını hazırladı. Terim sol kanatta Onyekuru, forvette ise 'i görevlendirmeyi tasarlıyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019
Galatasaray'da yeniden Henry Onyekuru sesleri! İşte Fatih Terim'in planı

Seri transferiyle Galatasaray'daki yabancı sayısı 14'e çıktı. Avusturya kampı sonrasında 2000 doğumlu Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor kiralık gönderilecek ve kontenjan açılacak.

Yabancı forvet ve 6 numara transferleri, satılması gündemde olan Diagne'nin durumuna bağlı. Fatih Terim geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Onyekuru'dan da vazgeçmiş değil.

Everton, Onyekuru'yu satamazsa Galatasaray'a tekrar kiralık gönderebilir. Nijeryalı yıldız dönerse Terim'in planı hazır.

Kampta sol açıkta görev yapan Babel'i forvet kullanacak Terim, Onyekuru'yu yine sol önde oyna tacak. Babel daha önce forma giydiği takımlarda forvette de görev yapmıştı.

Sürpriz ziyaret

G.Saray'ın eski yıldızı Misimovic, Seefeld kampını ziyaret etti. Fatih Terim'le bir süre görüşen Bosna-Hersekli eski futbolcu, "Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterdim ama olmadı" dedi.

Son dakika: Galatasaray'da şok transfer gelişmesi! Terim'den o yıldız için onay...

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Galatasaray'da yeniden Henry Onyekuru sesleri! İşte Fatih Terim'in planı
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