Daniel Sturridge bayramı

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Daniel Sturridge transferine resmiyet kazandırmak için gün sayarken SABAH 29 yaşındaki İngiliz golcünün kariyerini 10 maddede ortaya koydu. İşte camiada büyük heyecan yaratan Sturridge'in futbol hayatından öne çıkanlar:



1- Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi ekiplerde forma giyen deneyimli isim, alt yapı eğitimini 5 yılda Manchester City, 4 yıl da Aston Villa'da aldı.

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Futbola 5 yaşında Cadbury takımında başlayan Sturridge, 24 yıldır futbol topunu rakip ağlarla buluşturmaya çalışıyor.Üst düzey takımlarda forma giyen Sturridge, futbol kariyerine iki Şampiyonlar Ligi, bir Premier Lig, iki de İngiltere Lig Kupası sığdırdı.Premier Lig'de 218 maça çıkan futbolcu, 77 gol atıp, 30 gol pası verdi. Dünyanın en önemli futbol liginde her 106 dakikada bir skoru değiştirdi.Kariyerinde 111 gol olan oyuncu bu gollerin sadece 4'ünü penaltı ile ağlara gönderdi. Sturridge, 5 kez penaltı noktasına gelirken 1'ini kaçırdı.ngiltere A Milli Takımı'nda 22 yaşından beri 26 kez forma giyen ve 8 gol atan oyuncu, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında da görev yaptı.Liverpool ile 160 maçta 68 gol, 26 asist, Chelsea'de 96 maçta 24 gol, 10 asist, Manchester City'de 32 maçta 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.Kariyeri boyunca 12 farklı teknik adamla çalıştı. Bu teknik adamlar içerisinde en yüksek performansı Brendan Rodgers'ın yönetiminde Liverpool'da sergiledi. 70 maçta 43 gol atan ve 16 asist yapan isim, bu maçalrın 6'sına sağ kanatta, 3'üne sol kanatta başladı. Kalan maçlarda ise santrfor oynadı.29 yaşındaki Daniel Sturrigde, son beş sezonunda toplam 42 maçta sakatlıklar sebebi ile forma giyemedi.Türk takımları arasında sadece Beşiktaş'a rakip olan oyuncu, siyah-beyazlılara karşı iki maça çıktı ve skor üretemedi.