Falcao: Galatasaray’a geliyorum

Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın menajer Ahmet Bulut ile birlikte İstanbul'a getirmek için Monaco'ya gittiği Falcao, Kolombiya basını Fox Sports'a yaptığı açıklamalarda Galatasaray ateşini yaktı. Beklenen müjdeyi kendisi veren 33 yaşındaki ünlü yıldız, "Futbol Türkiye ve Arjantin'de özel bir şekilde yaşanıyor. Avrupa'da savaşmaya devam etmek ve yüksek bir seviyede kalmak istiyorum. Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, Falcao transferi için Fransa'ya gitti

TERİM'E ÇİFT FORVET MESAJI

Türkiye'yi de öven Kolombiyalı golcü sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de futbol üst seviyede oynanıyor. Bu biz futbolcular için motive edici bir şey. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Golcü olarak hâlâ başarılıyım ve takım oyununa adapte olabiliyorum. Attığım gollere bakarsanız, bunu göreceksiniz. Forvette tek oyuncu olduğunda, defanslar için kontrol etmek daha kolay oluyor ancak çift forvet savunmalar üzerinde daha büyük baskı yaratıyor."







PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı futbolcunun transferini resmiyete dökmek için dün Fransa'ya gitti. Monaco kulübü ile son detayları görüşecek olan Albayrak ve Bulut'un, işe son noktayı koyup Kolombiyalı yıldızı pazartesi günü özel uçakla İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Oyuncuyla sezon başına 5 milyon Euro artı 2 milyon Euro başarı bonusu karşılığında 3 yıllığına anlaşan Galatasaray'ın, Monaco'ya da 3 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.



BİR TAŞLA İKİ KUŞ!

Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut'un Fransa seferi için yeni bir iddia gündeme geldi. İkilinin, Monaco ile Falcao'nun yanı sıra Youssef Ait Bennasser'in transferini de görüşülecekleri belirtildi. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki Faslı orta sahayı kiralamak istediği ve Monaco'ya teklif sunacağı ifade edildi. 2016 yılında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile Nancy'den Monaco'ya satılan ve Nancy'de kiralık oynamaya devam eden Bennasser, daha sonra Caen ve Saint-Etienne'e kiralandı. Genç futbolcu Monaco'da ise henüz forma giymedi. Bennasser, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor.