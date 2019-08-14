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maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa Finali ne zaman saat kaçta? İşte detaylar

Milyonlarca futbol severin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. UEFA Süper Kupa finalinin Türkiye’de Vodafone Park’ta oynanacak olması da bu maça ayrı bir anlam kazandırdı. İki takımın futbolcuları geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek son hazırlıklarını gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan ‘’ maçı hangi kanalda’’ bugün cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Bu maçı canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyen kişiler tüm detaylara buradan ulaşabilirler. Peki, Liverpool Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Kupa finali ne zaman ve şifresiz mi? İşte Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 14.8.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 13:38
Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa Finali ne zaman saat kaçta? İşte detaylar

Geçen sezon Şampiyonlar Ligini kazanan ile UEFA Avrupa Ligini müzesine götüren , İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Kadrosunda Salah, Mane, Roberto Firmino gibi yıldızları barındıran Liverpool ile Kante, Giroud, Pedro, Willian gibi yıldızlarıyla Chelsea Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. İki dünya devinin karşı karşıya geleceği tarihi final öncesi heyecan dorukta! Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca futbol sever bu maç için geri sayıma başladı. İki takım da son hazırlıklarını yaparak maç saatinin gelmesini beklerken mücadelenin yayın kanalı da büyük merak konusu oldu. ''Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda'' cevabı en çok araştırılan soru oldu. Peki, Peki, Liverpool Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Kupa finali ne zaman ve şifresiz mi?

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bu sorunun yanıtı da belli oldu. UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool ile Chelsea'nin kozlarını paylaşacağı maçın yayın kanalı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool Chelsea maçı öncesi futbol severlere müjdeli haber de geldi. Süper Kupa finali şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İşte detaylar;

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Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa Finali ne zaman saat kaçta? İşte detaylar
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