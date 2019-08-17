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'a baklavalı uğurlama

'de, sezonu yarın Göztepe maçıyla açacak , İzmir'e baklava ve çikolata ikram edilerek uğurlandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 12:37
Antalyaspor'a baklavalı uğurlama

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında, yarın İzmir'de Göztepe ile oynayacak Antalyaspor, kentten şölen havasında uğurlandı. Fraport TAV Antalya Havalimanı yönetimi tarafından kırmızı-beyazlı balonlarla süslenen CIP kapısına gelen Antalyasporlu futbolculara, baklava ve çikolata ikram edildi. Futbolcular, maç öncesi tatlı yemeleri yasak olduğu için baklava ikramını geri çevirmek zorunda olduklarını belirterek, jest için teşekkür etti. Antalyasporlu oyuncular ve teknik direktör Bülent Korkmaz, kırmızı-beyaz forma giyen personel ile selfie yaptı.
Kontrollerin ardından CIP'e giren kırmızı-beyazlı takım, personelle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Antalyaspor'a baklavalı uğurlama
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