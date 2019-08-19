Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Antalyasporlu gençlerden örnek davranış

Antalyasporlu gençlerden örnek davranış

U19 takımı, deplasmanda U19 takımını 3-1 mağlup etti. Kırmızı beyazlı takım, karşılaşma sonrası soyunma odasını temizleyerek ayrıldı. Stat görevlileri soyunma odasının fotoğrafını çekip paylaşırken, genç oyuncuların davranışı takdir topladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 13:23
Antalyasporlu gençlerden örnek davranış

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi ilk hafta maçında Antalyaspor U-19 takımı deplasmandan Göztepe ile karşılaştı. İzmir Kemalpaşa Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Yılmaz'ın golüyle Göztepe 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Antalyaspor U19 takımı, Mert (2) ve Mikail'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 tamamladı.

Cihat Güller yönetimindeki takım, galibiyet sevincini soyunma odasında doyasıya yaşadı. Kırmızı beyazlı ekip kente dönmeden önce soyunma odasını temizledi. Stat görevlileri Antalyaspor soyunma odasının fotoğrafını çekerek paylaştı. Kırmızı beyazlı ekibin davranışı takdir topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyasporlu gençlerden örnek davranış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN