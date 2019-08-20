Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Başakşehir'de Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yeniledi

Başakşehir'de ve ile sözleşme yeniledi

, takım kaptanı ile 5, kaleci ile de 4 yıllık sözleşme uzatıldığını resmen açıkladı. Kulüp, açıklamayı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla duyurdu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 20:39 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 20:43
Başakşehir'de Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yeniledi

Medipol Başakşehir Kulübü, takımın deneyimli futbolcuları Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

İsimleri uzun bir süredir başka kulüplerle anılan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok, Medipol Başakşehir'de kaldı.

Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Mert Günok ile 4, Mahmut Tekdemir ile ise 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.


30 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 36 resmi maçta kalesinde 22 gol görmüş, 18 maçta ise kalesini gole kapamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'de Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yeniledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN