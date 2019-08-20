Başakşehir'de Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yeniledi

Medipol Başakşehir Kulübü, takımın deneyimli futbolcuları Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

İsimleri uzun bir süredir başka kulüplerle anılan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok, Medipol Başakşehir'de kaldı.

Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Mert Günok ile 4, Mahmut Tekdemir ile ise 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.



30 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 36 resmi maçta kalesinde 22 gol görmüş, 18 maçta ise kalesini gole kapamıştı.