Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Valentine Ozornwafor, Kayserispor'da

, 'da

İstikbal Mobilya , Galatasaray’dan Nijeryalı stoperi 'u, bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 15:33
Valentine Ozornwafor, Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Alpay Çelebi'nin yerine Galatasaray'dan Valentine Ozornwafor'u renklerine bağladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, bir oyuncuya daha imza attırdı. Sarı-Kırmızılılar, bu bağlamda Galatasaray'ın, Nijerya'nın Enyimba Aba takımından 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak renklerine bağladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın istediği genç stoperin, yarın Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sezon başı kampını Galatasaray'da geçiren Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor Sarı-Kırmızılı takıma hazır halde geliyor.

Suat Kaya peruğunu çıkardı! İşte son hali

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Valentine Ozornwafor, Kayserispor'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN