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peruğunu çıkardı! İşte son hali

'ın efsane futbolcularından , tam 20 yıldır taktığı peruğu çıkardı... İşte Suat Kaya'nın son hali ve günümüzden geçmişe eski futbolcunun büyük değişimi...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 12:21
Suat Kaya peruğunu çıkardı! İşte son hali

Son olarak Menemenspor'u çalıştıran ve haziran ayında görevinden ayrılan Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı.

Suat Kaya peruğunu çıkardı! İşte son hali

Geçtiğimiz günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca 1 seansta 20 bin saç teli ektirdi.

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Suat Kaya peruğunu çıkardı! İşte son hali

Yapılan operasyon sonrasında 'nın yeni görüntüsünün nasıl olacağı merak edilen konulardan birisi.

Suat Kaya peruğunu çıkardı! İşte son hali

Tecrübeli isim, 3 yıldır görev yaptığı Menemenspor'dan 30 Haziran 2019 tarihinde ayrılmıştı.

Suat Kaya peruğunu çıkardı! İşte son hali

, 1992 yılında Konyaspor'dan 'a transfer olmuş ve 2003 senesinde sarı kırmızılı ekipte futbolu bırakmıştı.

Suat Kaya peruğunu çıkardı! İşte son hali

İşte günümüzden geçmişe 'nın büyük değişimi...

Suat Kaya peruğunu çıkardı! İşte son hali
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