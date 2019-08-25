- Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 2

4. dakikada Hakan Özmert'in kendi sahasından gönderdiği uzun topta, rakip defansın arkasına sarkan Amilton, topu ceza sahasında göğsüyle kontrol edip bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.



21. dakikada yine Hakan Özmert'in defansın arkasına yolladığı topu göğsüyle yumuşatan Amilton, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta yolladı. Bu sırada yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



33. dakikada Antalyaspor ceza sahasına yakın bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Diego'nun sert şutunda, kaleci Stachowiak topu zorlukla kornere çeldi.



37. dakikada ceza alanı sol çaprazdan şutunu çeken İsmail Aissati'nin vuruşuna Bahadır Öztürk ayak koymak isterken topu kendi ağlarına yolladı. 0-1



42. dakikada ceza sahası sol çaprazından sert şut çeken İsmail Aissati'nin şutunu, kaleci Boffin kornere gönderdi.

İkinci yarı

57. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Nazım Sangare, meşin yuvarlağı şık topuk pasıyla Mukairu'ya gönderdi. Mukairu'nun şutunda top, Yukatel Denizlispor savunmasından döndü.

67. dakikada Yukatel Denizlispor farkı ikiye çıkardı. Mbamba'nın pas verdiği Barrow'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 0-2.

76. dakikada Aatıf Chahechouhe'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Stackhowiak topun ağlarla buluşmasına engel oldu.

78. dakikada Tiago Lopes'in ceza sahasında meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada penaltıyı kullanan Antalyasporlu Chahechouhe'nun şutunda, kaleci Stackhowiak sağına giden topa yatıp müdahale etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu arada, Antalyaspor'un Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Gelson Dala, kırmızı-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Mukairu'nun yerine 62. dakikada oyuna dahil olan Angola uyruklu 23 yaşındaki Dala, Yukatel Denizlispor karşısında 28 dakika formasını terletti.

- Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 2

Stat: Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Asım Yusuf Öz, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Diego, Ufuk Akyol, Charles, Serdar Özkan (Dk. 69 Fredy), Hakan Özmert (Dk. 46 Aatıf Chahechouhe), Amilton, Mukairu (Dk. 62 Gelson Dala)

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Aissati, Zeki Yavru (Dk. 60 Mbamba), Recep Niyaz (Dk. 90 Mustafa Yumlu), Barrow (Dk. 87 Sacko), Rodallega

Goller: Dk. 37 Bahadır Öztürk (Kendi kalesine), Dk. 67 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Ufuk Akyol (Antalyaspor), Dk. 43 Zeki Yavru, Dk. 52 Barrow, Dk. 81 Aissati (Yukatel Denizlispor)