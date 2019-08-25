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, 'le yollarını ayırdı

, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Meksikalı futbolcu ’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 14:18
Fenerbahçe, Diego Reyes'le yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcusu Diego Reyes'in sözleşmesini karşılıklı sonlandırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başı transfer edilen Meksikalı oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtilerek, "Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

Reyes, geçen sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli formayı 16 resmi maçta giymiş ve 1 gol atmıştı. Meksikalı oyuncu sezonun ikinci yarısında ise İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralık olarak forma giymişti.

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Fenerbahçe, Diego Reyes'le yollarını ayırdı
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