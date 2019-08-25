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maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında maçını yorumladı...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 11:08
Ömer Üründül Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta mücadelesinde , taraftarı önünde 'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Vedat ve Dirar'ın golleriyle 2-1 kazanarak puanını 6'ya yükseltti.

Ömer Üründül Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dün gece 'nin kopuk kopuk oynadığı, hücumda bir net pozisyon dışında kısır kaldığı, takım savunmasında da güven vermediği ilk yarı izledik.

Ömer Üründül Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu yarıda eleştirilmesi gereken bir konu var: ile deplasmanda oynuyorsun, skorda denge var, daha ilk yarının 32. dakikası ve kaleci vuruşunda tek bir oyuncuya 50 metre genişlikte kontratak imkanı veriyorsun, sonrasında gol yiyorsun.

Ömer Üründül Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıda riskler daha da arttı ve 'in alan savunmasına karşı üretkenlik sağlanamazken karşı ataklarda da çok ciddi tehlikeler yaşandı.

Ömer Üründül Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Visca'nın bir şutu direkten döndü. Çok net bir pozisyonda da Altay'ı aşamadı. Kalesinde tehlike yaşamayan ve ikinci gole yakın olan taraf oldu.

Ömer Üründül Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ama Tolga'nın çok güzel bir uzun pasına Vedat iyi zamanlamalı bir golcü vuruşuyla F.Bahçe'ye beraberliği getirdi.

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