Ömer Üründül Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı... Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Vedat ve Dirar'ın golleriyle 2-1 kazanarak puanını 6'ya yükseltti. SABAH'ın usta kalemi Ömer Üründül, Başakşehir - Fenerbahçe maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Dün gece Fenerbahçe'nin kopuk kopuk oynadığı, hücumda bir net pozisyon dışında kısır kaldığı, takım savunmasında da güven vermediği ilk yarı izledik. Bu yarıda eleştirilmesi gereken bir konu var: Başakşehir ile deplasmanda oynuyorsun, skorda denge var, daha ilk yarının 32. dakikası ve kaleci vuruşunda tek bir oyuncuya 50 metre genişlikte kontratak imkanı veriyorsun, sonrasında gol yiyorsun. İkinci yarıda riskler daha da arttı ve Başakşehir'in alan savunmasına karşı üretkenlik sağlanamazken karşı ataklarda da çok ciddi tehlikeler yaşandı. Visca'nın bir şutu direkten döndü. Çok net bir pozisyonda da Altay'ı aşamadı. Kalesinde tehlike yaşamayan ve ikinci gole yakın olan taraf Başakşehir oldu. Ama Tolga'nın çok güzel bir uzun pasına Vedat iyi zamanlamalı bir golcü vuruşuyla F.Bahçe'ye beraberliği getirdi.