Irkçılık Avrupa’yı sardı

Premier Lig'de geçen ay yaşanan ırkçı saldırılar İtalya'ya da sıçradı. Chelsea'den Tammy Abraham, Manchester United'dan Marcus Rashford ile Paul Pogba, Reading'ten Yakou Meite kaçırdıkları penaltıların ardından ırkçı saldırılara maruz kalmışlardı. Son olarak Serie A'da oynanan maçta Cagliari taraftarları, Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku'ya aynı çirkin davranışta bulundu ve "Maymun" diye bağırdı. Olay, Lukaku'nun penaltıdan takımını 2-1 öne geçirmesinden sonra gerçekleşti.







İLK VUKUATLARI DEĞİL

Üstelik bu Cagliari taraftarının ilk olayı değil. Sardinya Adası ekibinin taraftarı, 2017'de Muntari, 2018'de Matuidi, Nisan 2019'da ise Moise Kean'a karşı ırkçı tezahüratta bulunmuştu. 2010'da da Samuel Eto'o da bu ırkçılığa maruz kalmıştı. İnter Teknik Direktörü Conte, İtalya'da bu konuyla ilgili daha çok genel bir eğitim verilmesi gerektiğini dile getirrken, Lukaku da, "Umuyorum ki dünyanın dört bir yanındaki futbol federsyonları bu tip vakalara karşı en sert tepkiyi verecektir" ifadelerini kullandı.

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