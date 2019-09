Usta yazar Falcao için uyardı: Van Persie tecrübesi yaşadık

SORULAR

1 Falcao sonunda geldi ve dünyanın da konuştuğu bir karşılama yaşandı. Peki Falcao ile Galatasaray'da işler yoluna girer mi?

2 Premier Lig tadındaki F.Bahçe-Trabzon maçına kaleciler Uğurcan ve Altay damga vurdu. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin hızını kesti ve liderlikten etti. İki takım adına genel bir yorum yapar mısınız?

3 Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı arıyor. Abdullah Avcı'nın sistemi sürekli tartışılıyor. Avcı basın toplantısında, "Zaman değil destek istiyorum" dedi. Sistem yerine oturana kadar Beşiktaş yarıştan kopabilir mi?



LEVENT TÜZEMEN: Futbola bir terim getirip 'Atan ve tutan önemlidir' demiştim. Bunun en güzel örneğini Galatasaray veriyor. İki sene şampiyon olurken Muslera ile çoğu maçı kurtardılar. Gomis ve Diagne ile golleri attılar. Bu iki golcü krallık tahtına oturdu. Sezon başından itibaren Galatasaray, golcü sıkıntısını çekiyordu. Diagne'nin aklı transferde olmasaydı, Galatasaray daha üst düzey puanlar toplardı. Falcao ile sezona başlansaydı, Denizli ve Konya maçlarını rahat kazanırdı. Çünkü bu iki maçta pozisyonları gole çeviremediler. Falcao; golün her türlüsünü atabilen bir yıldız. İki ayağını da iyi kullanıyor. Hava toplarında mükemmel kafa vuruşları yapıyor. Pozisyon bilgisi yüksek. Kendini rakip savunmalara unutturup gol atıyor. En güçlü özelliği topla dripling yapabiliyor. Muslera kurtarışlarıyla arkadaşlarına nasıl güven veriyorsa Falcao da atacağı gollerle Galatasaray'ı taşıyacak.

BÜLENT TİMURLENK: Bu sezon Avrupa'da olmayan, ligde de zirveye oynama şansı olmayan Monaco'da kaptan Falcao, Monte Carlo'daki sakin ve lüks yaşamından vazgeçip Galatasaray'da sürekli başarılı olma baskısı altına girer mi diye soruyordu L'Equipe gazetesi... 6 yılda Kolombiyalı golcüyü tanıyamamışlar. Falcao, Galatasaray'a verdiği sözü tuttu ve karşılamadaki tavırları ve mutluluğuyla futbola olan tutkusunu hissettirdi. Çok iyi profesyoneldir, hayatı futbol ve eşiyle üç çocuğudur. Sezon başında maç eksiği olduğu ortada. Milli arada G.Saray iki hazırlık maçı oynamalı. Falcao sadece atacağı gollerle değil Diagne'den farklı olarak sürekli oyun içinde kalan, pas bağlantılarında oyun zekasını ortaya koyan ve gol sevinçleriyle taraftarların duvarına poster olacak bir karakter.

GÜRCAN BİLGİÇ: Böylesi "gövdeli" transferler zar atmak gibidir. Doğru sayı gelirse, çok şey kazanırsınız. Galatasaray daha önce Hagi, Drogba ve Sneijder ile bunu denedi ve verim aldı. Mario Jardel'de ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Önemli bir dünya yıldızının Türkiye'ye gelmesi, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olması, Galatasaray'ı "korkulan takım" yapar. Ancak zaman bize "Hangi Falcao"yu transfer ettiklerini de gösterecek. Çünkü ülke olarak, bir de Van Persie tecrübesi yaşadık.

İSKENDER GÜNEN: Türkiye'de kulüp yöneticilerini anlamak gerçekten çok zor. Hem mali yönden borcunuz çok hem de yüksek rakamlarla transfer yapıyorsunuz. Yıllardır aynı film. Ders alan da yok. Şu an gündem Falcao… Düşünülmesi gereken en önemli konu Falcao gibi ücreti yüksek oyuncu Türkiye Ligi için mi alındı? Hedef Şampiyonlar Ligi ise bu yıla kadar Galatasaray'ın iki kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması gerekirdi. 33 yaşında 2+1 anlaşma… Acaba Katar ve Çin kulüplerinden başka Avrupa'da bu yaştaki oyuncu ile 2+1'lik mukavele imzalanır mıydı? Falcao'nun kariyeri belli. Tartışmak gereksiz. Yalnız takıma neler katacak bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.

MURAT ÖZBOSTAN: F.Bahçe ve Galatasaray bu transfer döneminde çıldırdı... Büyük paralar harcıyorlar. Açıkçası delirdiler.. Falcao umarım giderken de alkışlarla gider. Büyük bir transfer olduğu gerçek. Parası da büyük... Artık her şey sahada belli olacak.

FATİH DOĞAN: Falcao transferi maddiyatın ötesinde büyük bir transfer yani daha sahadaki performansına gelmeden Galatasaray; yönetimiyle, teknik kadrosuyla ve camiasıyla çok şey kazandı. Falcao'nun 12 milyon 500 bin takipçili Twitter hesabı ve Galatasaray kulübüne katacağı şeyler de var. Bunun izlerini de gördük. Bir oyuncu için iyi motivasyon Fatih hocanın dediği gibi mali dengesi, takım dengesi ve bunların yönetilmesi sürecini göreceğiz. Diagne'ye 13 milyon Euro veren Galatasaray yönetimini eleştirmiştim. Falcao transferini eleştirmiyorum, dönülmez akşamın ufkunda faydalı bir hamle olarak görüyorum.







MALIMIZI ARTIK KÖTÜLEMEYIN!

Özbostan: Sürekli kendi malımızı kötüleyip duruyoruz. Harika genç kaleciler var. Umut da var coşku da... Bunu F.Bahçe-Trabzon maçında gördük..Tek sorun hakemler bu ligde!

MURAT ÖZBOSTAN: Lig kalitesiz diye abuk subuk çok yorum yapılıyor. Alanyaspor 3'te 3 yaptı. Lider... Fenerbahçe ve Trabzon maçı üst düzey bir karşılaşmaydı... Demek ki bir şey var... Sürekli kendi malımızı kötüleyip duruyoruz. Harika genç kaleciler var. Umut da var coşku da... Maç sonu oyuncular sarıldı, öpüştü ve ayrıldı. Biraz da bunları konuşmak lazım. Trabzonspor şu an ligin en iyi takımı. 3 tane genç oyuna giriyor, aslan gibi mücadele ediyor. Bunlar güzel hareketler. F.Bahçe yenilendi, daha iyi olacaklar. Hakemler de biraz düzelirse bu lig harika geçer...

İSKENDER GÜNEN: Sezon başı her iki takımın da eksikleri var. Fenerbahçe yeni bir kadro ve de sakatlıklardan dolayı oyuncuların gerçek mevkilerinde oynamadıkları bir 11'le sahadaydı. Çok baskılı ve çok gol pozisyonu yakalamalarına rağmen eğer Trabzonspor rakibi eksik yakaladıkları pozisyonlarda Ekuban ve Nwakaeme'yi topla buluşturabilse çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Trabzonspor'un ortaya koyduğu mücadele her türlü saygıyı hak ediyor. Çünkü bir aylık süreçte 7. maçı. Sakatlıkları olmasına rağmen böylesine bir maçtan bir puan kazanç sayılmalı. Trabzonspor'un eksiklerine gelince; şu anki oyuncu profili çok pozisyon veren ve çok pozisyon bulan takım görüntüsünde. En önemli eksiklik takım savunması yetersizliği ve de orta alanda bir türlü organize olamama.

GÜRCAN BİLGİÇ: İkinci yarının başı ile birlikte 50 dakika bize şov izlettiler. Üst üste kaçan pozisyonlar vardı. Ama bunun adı "kalite" değil. 19 pozisyonda F.Bahçe bir, sekiz pozisyonda da Trabzonspor bir gol çıkardı. Ünal Hoca defansif hamle yapmak zorunda kaldı, çünkü takımı "elek" gibi oldu. Emre yorulduğunda, tempoyu ayarlayacak oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin beş (İsla, Hasan, Rami, Gustavo, Moses), Trabzonspor'un üç (Struiddge, A.Ömür, Obi Mikel) ilk 11'e koyamadığı önemli oyuncusu var hala. Kaliteyi onlar gelince göreceğiz.

LEVENT TÜZEMEN: Yabancı sorununu gereksiz yere tartışıyoruz. Pek çok takım yabancı futbolcu transfer ediyor. Yerliler de bu rekabette ayakta kalmayı öğrenmeliler. Kaleci Altay ve Uğurcan'ı kutluyorum. Türk futbolu çok yetenekli ve genç iki kaleci kazandı. Kaliteli futbolun ve mücadelenin, bol pozisyonlu büyük maçın sonucu adaletli oldu. F.Bahçe'nin coşkusu, isteği, hırsı, Trabzonspor'un dengesi ve akıllı oyunu bu iki takımın şampiyonluk yarışında sonuna kadar olacağını bize gösterdi.

BÜLENT ?TİMURLENK: Uğurcan ve Altay'ın nefis performansı aynı zamanda iki teknik adam için bir baş ağrısı. Nefis bir maç izlememizde iki takımın defans organizasyonundaki sıkıntıların da payı büyük. Fenerbahçe geçen sezondan iki oyuncu Dirar ve Jailson üstelik farklı mevkilerde kullanıp, 9 yeni oyuncuyla bu çizgiyi yakaladı. Gustavo'nun futbol aklı Fenerbahçe'nin deli fişek oyununa nabız düşüren ve derinlik kazandıran bir artı olacak.

FATİH DOĞAN: Derbide her şey güzeldi. Sadece iki eksik vardı. Trabzonspor'un ortasında ve stoperinde sıkıntı var. Fenerbahçe'de de Dirar son haftalarda iyi oynasa da sağ ve sol beklerin gerçek sahiplerine verilmesi gerekir.







BEŞİKTAŞ SANDALLA ADAM TAŞIYOR

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş'ın yarışın içinde olacağını zaten düşünmüyorum. Yeni transferler vasat... Genelde takımlarında oynamayan, dışarı atılmış futbolcular... Bu sene bir geçiş dönemi olur. Zaten giden de çok gelen de Beşiktaş'a... Abdullah Avcı zaman istemedi ama Beşiktaş için en lazım olan şey zaman... Bu sürede de zaten yarıştan kopar...

FATİH DOĞAN: Beşiktaş'ta ciddi bir planlama hatası var. Yönetimin doğruları kadar yanlışları da var. Doğrusu kararlı bir şekilde gençleştirme ve maaşı düşük oyuncuları kadroya katma çalışması. Transferin sona bırakılması yönetimin planlama hatası. Taraftar haklı olarak şuna tepki gösteriyor. 'Burak, lig bitmeden sakattı, neden ameliyatı önceden yapılmadı? Haziran'da neden Burak'a alternatif olarak bir golcü alınmadı?' Beşiktaş 5 puan kaybetmişse bu öngörüsüzlük yüzündendir. Bunun bedeli çok ağır olabilir.

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın Rizespor önündeki oyununu beğendim. 90 dakika boyunca üstün oynadılar. Müthiş gol pozisyonlarına girdiler. Tek sorun golü atamamaktı. Burak Yılmaz olsaydı Beşiktaş, Rize'yi rahatlıkla yenerdi. Abdullah Avcı'nın sistemine saygı duyuyorum. 4 yıldır Şenol Güneş'in sistemine alışmış oyuncuların yeni sisteme uyum sağlamalarında da sıkıntılar yaşanabilir. Avcı, yeni sisteme sert bir geçiş yapmaya çalışıyor. Oysa Güneş'in sistemini de gündeminde tutmalıdır. Yeni transferler takıma oturup, Abdullah Avcı da istikrarlı kadroya kavuşunca Beşiktaş da rayına girer.

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş mükemmel oynadı. Son saniyede kaybedebilirdi, berabere kaldı. Ancak maçı kazanacak hamleleri ve oyunu üretti. Bu sonuçlar çok normal. Takım olarak müthiş bir gelişme içindeler. Transferler ile eksiklerini tamamlıyorlar. Burak Yılmaz elbette büyük kayıp. Onun ustalığına ihtiyaçları var. Aynı Atiba gibi. Puan kayıpları moral bozucudur. Ama 7 saniyede topu geri alan bir takım da var ortada. Ya zamanla ya da daha çok para harcayıp, daha iyi oyuncular alarak işleri kolaylaştırabilirler. Seçim zaten ortada.

İSKENDER GÜNEN: Beşiktaş'ın ilacı zaman… Abdullah Avcı'nın sistemi bol pasa dayalı. Önde baskı yaparak rakipten top kazanma ve ardından hücum… Rizespor maçında görüldü ki önceki iki karşılaşmaya göre daha olumlu görüntüler var. Ama top üçüncü bölgeye geldiğinde yaratıcı oyuncu eksikliği ortaya çıkıyor. Rizespor maçında çok baskı kurmalarına rağmen girdikleri gol pozisyonu yeterli değil. Atiba ve Burak'ın yokluğu sorun.

BÜLENT TİMURLENK: Avcı geçen sezon Başakşehir'de 3 uzun santrforunu kulübede tutup 1.70'lik Robinho-Mossoro ikilisiyle Napoli'nin Insigne-Mertens oyununu oynamaya çalışıyordu ve bu ısrarıyla şampiyonluğu kaybetti. Beşiktaş'ın transferdeki hamleleri gecikti. Sezon başladı, gemi limandan ayrıldı, sandalla adam taşınıyor, botla adam salınıyor denize... O gemi bu durumda tam yol ileri gider mi? Burak Yılmaz yıpranan vücudunu dinlemeden, tam iyileşmeden kendini sahaya atmasa bu sıkıntı yaşanmazdı.





