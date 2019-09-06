Beşiktaş'ta kayıp aranıyor: Tyler Boyd

Geçen sezonun devre arasında geldiği Ankaragücü'ndeki futboluyla büyük beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çeken Tyler Boyd, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olmuştu. Bonservisine 2.4 milyon Euro ödenen ABD'li oyuncu geride kalan maçlarda ortaya koyduğu performansla ne teknik heyeti, ne yönetimi, ne de taraftarı memnun edebildi. Takıma gol ya da asist katkısı yapamayan Boyd, hayal kırıklığı oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncudan umut kesilmiş değil.

BİR GOL YA DA ASİSTE BAKAR

Teknik heyet, Boyd'la ilgili düşüncesini, "Şut atıyor, fırsatları kolluyor ancak henüz başaramadı. 1 gol ya da asist yapması onu kendine getirecektir" sözleriyle dile getirdi. Tyler Boyd, Süper Lig'in geride kalan üç haftasında maçlara 11'de başlarken sadece 3-0 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalabildi. Abdullah Avcı'nın Boyd'u Gazişehir maçında yedek soyundurması bekleniyor.

Gol: 0 | Asist: 0 | Maç başına Şut: 1.3 | Adam geçme: 0.7 | Kilit pas: 0 | Top kaptırma: 0.3 | Kötü kontrol: 3

BİR GÖRÜŞ - FATİH DOĞAN: Bir an önce kendine çekidüzen vermeli

TYLER Boyd, şu anda beklenen seviyenin çok gerisinde. Kolay değil yeni bir takıma adapte olmak. Bu yüzden zamana ihtiyacı olduğunu düşüyorum. Takımın onu anlamaya onun da takımı hissetmeye ihtiyacı var. Ama Boyd'un şunu iyi bilmesi gerekiyor; N'Koudou ve Diaby geldikten sonra kendisine çekidüzen vermesi gerekiyor. Şu andaki performansı yeterli değil ve Abdullah hocadan formayı alması da zor. Bence yüzde 30 seviyelerinde oynuyor. Tempo yaptıkça ve öz güveni yerine geldikçe Beşiktaş'ta daha iyi işler yapacağına inanıyorum.