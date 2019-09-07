Türkiye Andorra milli maçı için geri sayım! Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu beşinci maçında Andorra ile kozlarını paylaşacak. Grupta yaptığı dört karşılaşmada toplamda 3 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden Türkiye, 9 puanla ve averajla ikinci sırada bulunuyor. H Grubu'nda liderlik açısından hedef karşılaşmalardan birisi olan Andorra maçı yaklaşırken konuya yönelik araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusu futbolseverler tarafından en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye ile Andorra arasındaki milli maç 7 Eylül 2019 Cumartesi (bu akşam) 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye

Mert

Zeki

Çağlar

Merih

Umut

Ozan

İrfan

Hakan

Deniz

Yusuf

Cenk

Andorra

Gomez

Lima

Moises

Nicolas

Cervos

Vales

Rebes

Vieira

Alaez

Sanchez

Martinez

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ŞENOL GÜNEŞ: İSTANBUL'DAN AVRUPA'YA GİDECEĞİZ

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenledi.



Şenol Güneş, "Hedefimiz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmek. Gücümüz ve inancımız var. Hayata geçirmek için ele ele vermemiz gerektiğiniz söylemiştim. Sevgi ve cesaret karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar bizde var. Taraftarımızın sinerjisi ile daha fazla olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdığımızı düşünüyoruz. İnşallah 2020'ye gittiğimizde genç olan tecrübeleri daha da artar. Yarışın ortalarına gidiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibin gücü ne olursa olsun saygı duyuyoruz. Kağıt üzerinde 136'ncı sırada bulunuyorlar. Bizim tek amacımız rakip kim olursa olsun sahadan 3 puan ile ayrılmak, güzel futbol oynamak. Biletlerin tükenmesi sevindirici. Anadolu'dan İstanbul'a geldik. İstanbul'dan Avrupa'ya gideceğiz. Halka ile iç içeyiz" ifadelerini kullandı.



"100'LER KULÜBÜNE GİRMEK ÖNEMLİ"



Emre Belözoğlu'nun 100'üncü maçına çıkacak olmasını değerlendiren Güneş, şöyle konuştu: "Emre 100'üncü maçını tamamlamış olacak. Daha önce 100'üncü maçına çıkan Arda da ödülünü alacak. 100'ler kulübüne girmek önemli. Teşekkürü hak ediyorlar. Rakibimizde de Lima 123 defa milli oldu. Uluslararası deneyimi olan bir stoper, 39 yaşında."



Bugünkü maçta ellerinden geleni yapmak istediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Rakip koşan, topa doğru savunmayı iyi yapabilen bir takım. Grupta en fazla sarı kartı gören takım. Cengiz antrenmanda sakatlandı. Dorukhan iyiye gidiyor. Nazım sakat. Okay bizimle olmayacak. Herkesin sevdiği daha sevebileceği takımımızın iyi oyunla bu sevgiyi artıracağını düşünüyorum. Yarın (Bugün) bu sevgiye, futbol beklentisine cevap veren bir takım görmek istiyorum" dedi.



"ANDORRA'NIN BÜTÜN OYUNCULARI YÜREKTEN OYNUYOR"



"Benim izlediğim kadarıyla koşan ve dinamik bir takım. Hızlı hareket ediyorlar. Oyun kurgusu bakımdan sıkıntısı var. Savunma ağırlıklı oynuyor. Bütün oyuncular yürekten oynuyor. Hızlı oynayıp, çok çabuk top çevirmeliyiz. Motivasyonları bize karşı yüksek olacak. Sezona 3 tane lig maçı oynayarak başladık. Yetenek olarak daha üst seviye olduğumuzu biliyoruz. Bunların hepsini sahada göreceğiz. Bizim için önemli olan 3 puan, güzel oyun her şeyin başı."

TÜRKİYE İLE ANDORRA 3. KEZ RAKİP

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.

MİLLİ TAKIMIN SON 6 YILDAKİ EN FARKLI GALİBİYETİ ANDORRA'YA KARŞI

A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.