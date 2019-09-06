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CANLI İZLE | Türkiye - İngiltere

2021 Elemeleri Grup 3'te İngiltere ile karşı karşıya geliyor. 20.45'te başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 6.9.2019 20:33 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 20:39
CANLI İZLE | Türkiye - İngiltere

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup 3'te; Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'yi konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu hakemlerinden Luis Godinho yönetiyor.

Müsabaka A Spor' ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE - İNGİLTERE

Türkiye: Altay, Mert, Hüseyin, Ravil, Cemali, Berat, Orkun, Berkay, Ahmed, Doğukan, Halil

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Guehi, Panzo, Sessegnon, Chalobah, Davies, Gibbs-White, Foden, Nketiah, Nelson.

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