Abdülkadir Ömür'de sıkıntı büyük! Yırtık derinde

Trabzonspor'da menisküs sakatlıkları yaşayan iki isimden Yusuf Sarı dün İstanbul'da ameliyat olurken, Abdülkadir Ömür, perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek. Daha önce iki oyuncunun 4-6 hafta arasında sahalara dönebileceği açıklanırken, Abdülkadir için bu sürenin 4 ayı bulabileceği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre genç yıldızın menisküs yırtığının hayli derinde olduğu, takıma dönme tarihinin devre arası olacağı kaydedildi.



20 yaşındaki Ömür, Süper Lig'in ilk iki haftasında 161 dakika görev yapmış, 1 gol, 1 asistle takıma katkı vermişti.



YUSUF SARI AMELİYAT OLDU

Yusuf Sarı dün sol diz dış menisküsünden ameliyat oldu. 20 yaşındaki oyuncunun 6 hafta sonra müsabakalarda görev alabileceği ifade edildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Sarı'yı hastanede ziyaret etti.



OYUNCULARA BORÇ KALMADI

Trabzonspor yönetimi, geçen ay oyunculara yaptığı yüklü ödemenin ardından sezon başı alacaklarını içeren 14 milyon TL'yi de hesaplara yatırdı. Oyunculara hiç borcu kalmayan bordo-mavili yönetim şimdiden gelecek ay yapılacak ikinci etap ödemesi için kaynağı oluşturmaya başladı. Bankalar Birliği yapılandırmasından sonra ekonomik olarak rahat bir nefes alan kulüpte, personelin maaşı da gününü geçirmeden yatırılıyor.

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