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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı 'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası!

, Başkanı 'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi.

Giriş Tarihi: 24.9.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 16:46
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a 'sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı' 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.

TFF'den Ali Koç ve diğer cezalarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun iki futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası!
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