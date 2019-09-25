Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Ligde 29 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık görev alacak.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.
Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.
6. HAFTANIN HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan