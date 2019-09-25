Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Ligde 29 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık görev alacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

6. HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan