Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük üstlenecek.
Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.
6. HAFTANIN HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan