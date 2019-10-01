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Son dakika: , 'nın sözleşmesini feshetti!

'ndan yapılan açıklamada hakem 'nın ile olan feshedildi!

Giriş Tarihi: 1.10.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 17:25
Son dakika: TFF, Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada hakem Suat Arslanboğa'nın TFF ile olan Profesyonel Hakem Sözleşmesi feshedildi! Bu kararla Suat Arslanboğa'nın artık maç yönetme şansı kalmadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi."

TFF, Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakem sözleşmesini feshetti

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Son dakika: TFF, Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti!
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