Feyenoord Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Feyenoord Porto maçı canlı yayın kanalı

Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi G Grubu ikinci maçında Portekiz ekibi Porto ile karşılaşacak. Sahasında bir sürpriz yaşamak istemeyen Feyenoord, ilk maçta aldığı yenilginin ardından üç puan parolası ile sahada olacak. Portekiz temsilcisi Porto da ilk maçtaki Young Boys galibiyetinin ardından Feyenoord deplasmanından en az bir puan çıkartmak istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Feyenoord Porto Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

FEYENOORD PORTO AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord Porto UEFA Avrupa Ligi maçı bugün saat 19.55'te başlayacak. Mücadele BeIN Connect'ten canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Feyenoord: Vermeer, Karsdorp, Edgar Ie, Botteghin, Haps, Fer, Tapia, Toornstra, Berghuis, Larsson, Sinisterra



Porto: Marchesin, Corona, Pepe, Marcano, Telles, Rubie, Pereira, Otavio, Marega, Diaz, Soares

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER



*Feyenoord son 4 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet aldı ve kalesinde 7 gol gördü.



*Porto tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçı da kazandı.



*Feyenoord'un son 3 maçında en az 3 gol oldu.



*Porto'nun son 3 maçında toplam 4 gol oldu.



*Feyenoord evinde son 4 maçın 3'ünü kazandı.



*Porto evinde oynadığı son 5 maçı da kazandı.



