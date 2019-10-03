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Başakşehir Mönchengladbach maçı hangi kanalda? Başakşehir M'Gladbach ne zaman saat kaçta?

UEFA J Grubu ikinci maçı kapsamında temsilcimiz , sahasında Almanya temsilcisi M'Gladbach'ı ağırlayacak. Her iki takım da ilk maçlarındaki yenilginin ardından grupta ilk puanlarına ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını da oldukça merak ediliyor. Peki, Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 3.10.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 16:08
Başakşehir Mönchengladbach maçı hangi kanalda? Başakşehir M'Gladbach ne zaman saat kaçta?

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Sahasında bir sürpriz yaşamak istemeyen Medipol Başakşehir, üç puan parolası ile sahada olacak. Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach de ilk maçtaki sürpriz Wolfsberger yenilgisinin ardından Başakşehir deplasmanından puan çıkartmak istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Başakşehir M'Gladbach Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile M'Gladbach arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 19.55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TAM KADRO

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak. Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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Başakşehir Mönchengladbach maçı hangi kanalda? Başakşehir M'Gladbach ne zaman saat kaçta?
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