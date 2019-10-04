CANLI | Fenerbahçe - Antalyaspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşal Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

Maçtan notlar

Bu mücadele öncesinde 11 puanı bulunan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada haftaya giriyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Kadıköy'de 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.