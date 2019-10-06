Selim Soydan: "Bana göre pozisyon penaltıydı"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlardan Sorumlu yöneticisi Selim Soydan'ın, Fenerbahçe - Antalyaspor maçında hakeme tepki gösterdiği anlar SABAH'ın usta fotomuhabiri Mustafa Nacar'ın objektifine takıldı, sosyal medyada kıyamet koptu! Soydan o anlarla ilgili olarak Levent Tüzemen'e konuştu.
Giriş Tarihi: 6.10.2019 15:15Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 15:16
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 31. dakikasında Fenerbahçeli Isla'nın yakın mesafeden gönderdiği top Diego'nun eline çarpmış, bu pozisyonda penaltı isyanı yaşanmıştı.