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: "Bana göre pozisyon penaltıydı"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlardan Sorumlu yöneticisi 'ın, - maçında hakeme tepki gösterdiği anlar SABAH'ın usta fotomuhabiri Mustafa Nacar'ın objektifine takıldı, sosyal medyada kıyamet koptu! Soydan o anlarla ilgili olarak Levent Tüzemen'e konuştu.

Giriş Tarihi: 6.10.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 15:16
Selim Soydan: Bana göre pozisyon penaltıydı

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 31. dakikasında Fenerbahçeli Isla'nın yakın mesafeden gönderdiği top Diego'nun eline çarpmış, bu pozisyonda penaltı isyanı yaşanmıştı.

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Selim Soydan: "Bana göre pozisyon penaltıydı"
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