Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay, Beşiktaş başkanlığına aday

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın ardından iki isim daha başkan adaylığını açıkladı. Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi de başkanlığa aday olduklarını resmen açıkladılar. Tekinoktay ve Çebi adaylık dilekçesini Divan Kurulu'na sundu.

AHMET NUR ÇEBİ: TEK TEMENNİM VAR...

Ahmet Nur Çebi başvuru yaptıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Olağanüstü genel kurul kararı alındı. Kısa bir zaman içerisinde hazırlanmaya ve derli toplu olmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve bugün de sayın divana dilekçemi arz etmiş bulunuyorum. Camiamız ve hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Söylemek istediğin tek şey şu; Epey adaylı bir seçim olacak gibi duruyor. Anladığım kadarıyla adaylığını açıklayan 3. kişi ben oldum. Belki 4, 5, 6 da olabilir aday sayısı. Tek temennim var; bu seçim süreci içerisinde adayların birbirleriyle ilgili nezaketini ve naifliğini muhafaza etmeleridir. Çünkü ne olursa olsun bu seçim sonrası bir aday kazandığında ona "Sayın başkanım" ve "Beşiktaş Başkanı" diye hitap edeceğiz. Dolayısıyla onları incitecek ve yüz yüze bakamayacak söylemlerden kaçınmaktan fayda var. Dolayısıyla da bu Beşiktaş'ın çok zor günlerinde aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Beşiktaş'a sahip çıkanların olmasından da mutluluk duydum."