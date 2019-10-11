Beşiktaş'ta başkanlık yarışı: 1 koltuk, 4 aday

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası olağanüstü genel kurul sürecine giren siyahbeyazlı camiada yönetim için yarışacak isimler netlik kazandı. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal, kongre üyelerinden topladıkları ve sayısı en az 250 olması gereken imzaları dün Divan Başkanlık Kurulu'na sunarak adaylıklarını resmen açıkladı. Başvurular dün 17.00 itibarıyla sona ererken Melih Arslan 210 imzada kalınca seçime girme hakkını kazanamadı. Adaylar, listelerini önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar değiştirebilecek. Aynı gün oy pusulaları da kurayla belirlenecek. Seçim ise 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek (13 Ekim Pazar günü çoğunluk sağlanamaması halinde).

ÇEBI: NEZAKETI KORUYALIM

KISA bir zaman içerisinde kongreye hazırlanmaya gayret ettiklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Arkadaşlarımla birlikte çalışmamızı tamamlayıp, aday olduk. Camiamız için, Türk sporu için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Rakiplerine seslenen ve "Birbirimizle ilgili nezaketi koruyalım" diyen Çebi, Beşiktaş'ın zor günlerinde aday olarak ortaya çıkan herkese teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

AHMET NUR ÇEBİ'NIN LISTESI

■ Emre Kocadağ ■ Erdal Torunoğulları ■ Adnan Dalgakıran ■ Kemal Erdoğan ■ Bekan Gocay ■ Çağdaş Abraş ■ Ahmet Aksu ■ Selan Ersu ■ Erkan Doğruer ■ Berk Hacıgüzeller ■ Mesut Urgancılar

ADALI'DAN BIRLIK ÇAĞRISI

TÜM adaylara başarılar dileyen Serdal Adalı; hayırlı, uğurlu, düzeyli ve güzel bir seçim temennisinde bulundu. Adalı, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek "Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım, Beşiktaş için güzel günler olur. Olağanüstü genel kurulun Beşiktaş'a yakışır bir şekilde gerçekleşmesini diliyorum" diye konuştu.

SERDAL ADALI'NIN LISTESI

■ Hüseyin Yücel ■ Doğan Küçükemre ■ Melih Aydoğdu ■ Serkan Yazıcıoğlu ■ Erdal Karacan ■ Uğur Fora ■ Mustafa Yazıcı ■ Numan Akpınar ■ Deniz Atalay

HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LISTESI

■ Tamer Mert ■ Emre Esen ■ Yağmur Sağnak ■ Levon Kamer Dökmeciyan ■ Ercan Özcan ■ Nilay Yılmaz ■ Mehmet Bilal Özokur

İSMAİL ÜNAL'IN LISTESI

■ Emin Önal ■ Tahsin Akıncı ■ Mehmet Özdilek