Serdal Adalı: Kimsenin devamı değilim

Beşiktaş'ta çoğunluk sağlanırsa bugün, sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi adaylardan Serdal Adalı'dan önemli açıklamalar geldi. İşte Adala'nın sözleri:

Ben hiç kimsenin devamı değilim. Böyle bir söylem bana ayıp olur. Ben Beşiktaş'a Fikret Orman'la girmedim. Birilerinin devam aranıyorsa o zaten şimdi var. 6 ay çalışan mı yoksa 6.5 yıl çalışan mı devamdır?

Siyah-beyazlı camiada birbirimizle uğraşmaktan dışarıyla mücadele edemez hale geldik. Yönetim taraftardan, taraftar camiadan kopmuş durumda.

Pazar günü seçim, pazartesi ödeme var. Pazartesi neşter değil, ameliyat günü. Parayı buluruz, iç huzuru bulmak bana göre hepsinden çok daha önemli.

TRANSFERDE EN İYİSİYİM

■ Bütçeye zarar vermeden, devre arasında transfer yapacağız. Santrfora ihtiyacımız var. Bu işte en iyisiyim, gider alırım.

Hesap sorma işini 10 senedir dinliyoruz. Başkan olduktan sonra geçtiğimiz 7 seneyi, kendi içinde bulunduğum dönemi de inceleteceğim. Kimin bir hatasını göreyim gereğini yaparım.

Bu iş, zengin başkanı falan geçti. İpotek önemli değil, parayı verince kaldırılır. Sponsorlardan rakamları güncellemelerini isteyeceğiz. Seba'nın Fulya'nın tapusunu aldığı gibi Ümraniye'nin tapusunu almaya çalışacağız.

QUARESMA'YA JÜBILE ISTERIM

■ Quaresma'yı çok severim, Beşiktaş'a gelmeden önce de hayranıydım. Beşiktaş'tan haksız şekilde gitmesine müsaade etmem ama her defansında ayrılmak isteyen kendisiydi. Buradan jübile yapıp yollamak en büyük isteğim.

■ Fikret Orman'ın görevi zamansız bıraktığını düşünüyorum. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na adaylığımı koymayacağım. Vakıf birini seçecektir. Beşiktaş'ın yapacak daha önemli işleri var.



Akatlar No1903'te gazetecilerle bir araya gelen Serdal Adalı ardından çarşıyı gezdi. F.Bahçeli minik taraftarlarla fotoğraf çektiren Adalı, balıkçılar çarşısını da ziyaret etti.

BEŞİKTAŞ GÖNÜL İŞİDİR

■ Taraftarımız doğru kullanıldığından emin olduktan sonra bize para verir. Ben de yönetimdeki arkadaşlarımız da Beşiktaş'a verdiğimiz parayı almayacağız. Yönetime girecek arkadaşlara bu şartı sunuyorum. Beşiktaş gönül işidir, para pul değil.

KULÜPTEN ATMALAR ŞIK DEĞİL

■ Konu Beşiktaş olunca 'Başıma ne geldi, ne gelecek?' diye düşünmüyorum. İnsanın özgürlüğünden daha değerli bir şey yok.

■ Üyeliklerin yapılmamış olmasından ben de rahatsızım. Küçük oğlumu üye sanıyordum ama o da yapılmamış.

■ Eski yönetimlerde, görev almış insanların kulüpten atılması şık değil.