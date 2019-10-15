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Son Dakika Haberi: 'dan skandal karar! Fransa maçındaki asker selamına soruşturma

Edinilen son dakika bilgisine göre, , A 'ın Fransa maçında yaşadığı gol sevincindeki asker selamı nedeniyle soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 16:42
Son Dakika Haberi: UEFA'dan skandal karar! Fransa maçındaki asker selamına soruşturma

Son dakika haberi! UEFA, A Milli Takım'ın Fransa maçında yaşadığı gol sevincindeki asker selamı nedeniyle soruşturma başlattı.

Bu haber üzerine basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz. UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum."

İkiyüzlü Fransızlardan, A Millilerin asker selamına sansür!

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Son Dakika Haberi: UEFA'dan skandal karar! Fransa maçındaki asker selamına soruşturma
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