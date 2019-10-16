Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a şok sözler!

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya kurmaylarıyla gelen Ahmet Nur Çebi, göreve gelmesi durumunda gerçekleştirmeyi planladığı projelerle ilgili bilgi verdi. Pazar günü yapılacak olan seçim öncesinde dar bir vakitleri olduğunu söyleyen Çebi, bu nedenle sıkışık bir program uyguladıklarını ifade etti.

Mayıs ayında genel kurulun 3 yıllığına seçtiği bir başkan olduğunu söyleyen Çebi şu ifadeleri kullandı: