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'den 'a şok sözler!

Kulübü Başkan Adayı , basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte ’dan 'ya, 'dan futbol takımına kadar birçok konuda konuşan Ahmet Nur Çebi'nin gündem yaratacak sözleri...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 13:13
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a şok sözler!

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya kurmaylarıyla gelen , göreve gelmesi durumunda gerçekleştirmeyi planladığı projelerle ilgili bilgi verdi. Pazar günü yapılacak olan seçim öncesinde dar bir vakitleri olduğunu söyleyen Çebi, bu nedenle sıkışık bir program uyguladıklarını ifade etti.

Mayıs ayında genel kurulun 3 yıllığına seçtiği bir başkan olduğunu söyleyen Çebi şu ifadeleri kullandı:

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Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a şok sözler!
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