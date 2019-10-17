SABAH yazarlarından asker selamını hazmedemeyen Avrupalılara yanıt

MURAT ÖZBOSTAN: IRKÇILIK AVRUPA'NIN KANINA İŞLEMİŞ

Bunlarda utanma yok. Yüzsüz bunlar.. Belçika 9 yaşındaki çocuklara soruşturma açıyor. Asker selamı verdiler diye.. Herkesin bir bir gerçek yüzü ortaya çıktı. En güzel tarafı da bu. Avrupa'da oynayan yıldızlarımızı hedef tahtası yaptılar. Resmen "Konuşmayın, yazmayın ve susun" diyorlar. Bu mobbingdir. Irkçılık Avrupa'nın kanına işlemiş. Ne kadar terör sevici olduklarını biliyorduk ama artık açık ve net görebiliyoruz. 'Selam verdik' diye konuyu saptırıp Avrupa'yı, dünyayı ayağa kaldıran spor adamları, kendi ülkelerinin yaptıklarının hesabını da sordular mı? UEFA soruşturma açtı ama ceza olacağını sanmıyorum. Zaten UEFA, Avrupa istedi diye soruşturma açtı. Onlar da kukla. Asker selamı verdiler diye Milli Takım'a ceza mı verecekler? Bu komik olduğu kadar da saçma olur.