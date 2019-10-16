Asker selamı veren milli sporcularımıza Mehmetçikten gözleri yaşartan videolu mesaj!

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan komandolar, kendilerine verdikleri asker selamı ile destek gönderen A Milli Futbol Takımı futbolcuları, Dünya Artistik Cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak ve Dünya Büyük Kadınlar Boks şpampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi unutmadı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Kahraman Komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var' başlığıyla paylaşılan videoda Al Abyad'da görev yapan komando askerleri milli sporculara ve tüm Türk milletine selam gönderdi.