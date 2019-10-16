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Asker selamı veren milli sporcularımıza Mehmetçikten gözleri yaşartan videolu mesaj!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile beraber Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere karşı başlattığı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek veren sporcularımıza, Mehmetçik videolu bir mesaj yayınladı.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan komandolar, kendilerine verdikleri asker selamı ile destek gönderen A Milli Futbol Takımı futbolcuları, Dünya Artistik Cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak ve Dünya Büyük Kadınlar Boks şpampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi unutmadı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Kahraman Komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var' başlığıyla paylaşılan videoda Al Abyad'da görev yapan komando askerleri milli sporculara ve tüm Türk milletine selam gönderdi.
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Asker selamı veren milli sporcularımıza Mehmetçikten gözleri yaşartan videolu mesaj!
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