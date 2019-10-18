Serdal Adalı'dan SABAH'a özel açıklamalar: Borç azalır değil, yerinde durur diyorum

Borç azalır değil, yerinde durur diyorum. Yıllık 380 milyon lira faiz ödemesi varken borçları düşüreceğini iddia edenler yalan söyler

50 milyon Euro bütçe hedefine uyarsak toparlarız. Yoksa ben de bilirim 6-7 milyon Euro'ya adam almayı. En iyisiyim o işlerin

G.Saray ve F.Bahçe ile kıyaslayınca en az borç bizde. Gayrimenkulümüz onlardan çok. Bu şartlarda, bu işi beceremezsek gerçekten ayıp olur

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi SABAH'ı ziyaret eden Serdal Adalı, projelerini anlatırken kendisine yönelik eleştirilere de cevap verdi. İşte Adalı'nın açıklamaları: Sezon sonuna kadar 470 milyon TL lazım. Seçimi kazananın, eve değil, kulübe gitmesi, 'Getirin, alacak-verecek defterini' demesi lazım. Pazartesi günü 98 milyon TL ödeme yapılması gerek. G.Saray ve F.Bahçe ile kıyaslayınca en az borç bizde. Gayrimenkulümüz onlardan çok. Bu şartlarda, bu işi beceremezsek ayıp olur. Sıkıntı var, çaresi de var. 'Borç azalır değil, yerinde durur' diyorum. Düşürebilirsek düşüreceğiz. Yıllık faiz 380 milyon TL. Bu faiz varken 'Borcu düşüreceğim' diyen yalan söyler. 800 milyon TL'lik gelirin yarısı faize gidiyor.

BÜTÜN HAKLARIM HELAL OLSUN

Artık cebinden para koyamıyorsun, Ziraat Bankası'na veriyorsun o ödüyor. Şimdi öyle bir anlatıyorlar ki, borç 6.5 milyar TL'ymiş. Yok öyle bir şey. Yarın git 250 milyon TL'yi öde, temlik falan kalmıyor. Beşiktaş küçülerek bu dertlerden kurtulamaz. 50 milyon Euro bütçe hedefi koyduk, ona uygun hareket edersek toparlanırız. Ben de bilirdim 6-7 milyon Euro'ya adam almayı, en iyisiyim o işlerin. Bütçeyi aşamaz mıyız? Aşarız şampiyonluğa faydası olacaksa. Sırf şov olsun diye futbolcu alıp gelmem. Devre arası transfer yapacağız. Burak üç kulvarda oynuyor, kolay değil. Camiayı birleştirmeye geliyoruz. Yeni ve temiz sayfa açacağız. Beşiktaş ailesi tek yumruk oldukça her sorunun üstesinden çok daha kolay gelir. Sorunlar nasıl çözülür, işe nereden başlanır çok iyi biliyoruz. Umutsuzluğa asla yer yok. Yaklaşık 25 yıldır camianın içindeyim. Maddi manevi bedeller ödedim. Kim seçilirse seçilsin tüm haklarım Beşiktaşıma helal olsun, yeter ki Beşiktaş mutlu olsun.

ABDULLAH HOCA İLE DEVAM EDECEĞİZ

Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz. Bu takım başarılı olacak. İlk kez burada söylüyorum, bu yıl transfer sistemimiz değişti. Scout ekibimizde 6 isim var. 2 tane de yurtdışında var ve bunu bizim scout ekibi bilmiyor. Onlar bir rapor, bizimkiler bir rapor veriyor, izliyoruz. Sonra arıyorlar, soruşturuluyor. Direkt kulüpleriyle iletişime geçiyoruz. Ben artık kulübüne gitmem bile.

MADEM SENİ YOK SAYDILAR NEDEN OTURDUN O KOLTUKTA!

FIKRET ORMAN, madem seni (Ahmet Nur Çebi) 6.5 yıl saymadı, by-pass edildin, yetkin yoktu, neden oturdun o koltukta? '19 senenin devamı' diyor bana, psikolojisi bozulmuş. Bıraksınlar bu acı çekeceğiz işlerini. Alves'ten Bebe'den bahsediyorlar… İkisinden de haberim yoktu. Alves'i aldıklarında ben Metris'teydim, daha Beşiktaş tarihini bilmiyorlar. Stat yapıldı, ben yaptım; şampiyon olundu, Şenol hocayla ben ekiptim, ben yaptım… Mutluluğun, başarının her noktasında ben vardım diyor ama borç 500'den 2.5'a geldi. Takım başarısız oldu, beni karıştırma diyor. Kendisinin bahsettiği 3 senelik bir dönem var, 1.5 yılında ben varım. Kendisi 2. başkanken o dönemi inceletti, neden açıklamadı? Başkan bana sormadan bir şey yapsa ikinci, üçüncü kez tekrarlasa "Allah'a ısmarladık" derim, biner arabaya giderim. 6.5 sene oturulur mu bu şekilde. Niyeyse "Mağduru oyna" demişler.

AMATÖRLERE TEK SPONSOR

"ÇOK önemli bir marka ile tüm branşları kapsayacak bir sponsorluk anlaşması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sponsor, bu anlaşma çerçevesinde amatör şubeyi tüm giderleriyle üstlenecek. Her şeyi zamanında ödeyecek, sürekli Beşiktaş armasını yukarıya taşıyacak yarışmacı takımlar oluşturacak. Branşlarımız, kendi kendine yetebilen, bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıran, daha sağlıklı olarak faaliyetlerini sürdürecek. Bizim bir yöneticimiz olacak içlerinde beraber yönetecekler sponsorla."