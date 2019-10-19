Planlanmış senaryo!

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin anlattıkları: "İsmail Ünal'ın girmesi de çıkması da daha önceden planlanmıştı. Bunu belki de beni dışarıda bırakmak için kullanmak istediler. Şu andaki başkan adayları ve İsmail Bey de aynı zihniyet ve mental yapıdan geliyorlar. Bu düzenin değişmemesi adına benim kazanmamı istemediklerini düşündüm. Ünal'ınki doğru bir davranış değil, seçime girmeliydi. Ne kadar aday seçime girerse kurum bundan fayda sağlar. Bunun bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Seçimden sonra birlik ve beraberlik var mı onu o zaman göreceğiz, mühim olan da bu."

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GÖKHAN SARI'YA NEDEN 120 BİN TL MAAŞ ÖDENİYOR?

"Genel kurulumuzun yapısı sağlıklı değil. Bindirilmiş kıtalar, kişileri ürkütüyor, aday olmalarını engelliyor. Biz bunu göğüslemeye karar aldık. Üyelere çağrı yapıyorum; sandığa gelin, başka türlü Beşiktaş bu kongre yapısından, kongre farelerinden kurtulamayacak. Kongrelerde etkin olan insanlar, hiçbir vasıfları olmamasına rağmen kulüp içerisinde yüksek ücrete çalıştırıyorlar. CEO Gökhan Sarı, 120 bin lira maaş alacak, kendi zammını kendi yapacak ve başkanın da imzasının altına imza atacak kapasitede bir arkadaş değil. O zaman neden bu arkadaşa 120 bin lira ödeniyor? Bunların cevabını arıyorum ben. Maalesef İcra Kurulu'nda %10-13 gibi bir zam kararı alınmışken bazı 8-10 kişinin ücretlerinin %100 zamlarla yapıldığını çok sonradan öğrendim."



İKİNCİ BAŞKANLIĞIMDA 42 TANE TEMİZ KAĞIDI ALDIM

"Serdal Adalı İkinci başkandı, Temmuz'dan bu yana neden ödeme yapmadılar da temiz kağıdı almadılar? Ben ikinci başkanlık yaptığım zaman 42 tane temiz kağıdı aldım. Neden mevcut yönetim bunu almadan bıraktı? Bu adil ve etik değil. Ben enerjimi kaybetmek istemiyorum. Biz önümüze bakacağız. Ekonomik olarak burası bir ticarethane, burada gelirlerin giderlerden fazla olması gereken bir tablo var. Bugüne gelinmesinin sebebi popülist davranışlar, uçaklara binilip futbolcularla çekilen fotoğraflar ve uçak faturalarını kulübe ödettirilerek yapılan davranışlardır."



ESKİ DÜZENİ KABUL ETMİYORUM

"Şu anki tabloda her yıl 300 milyon TL açık veren bir yapı var. Dolayısıyla bu sürdürülemez. Beşiktaş kendi kaynağını, futbolcusunu kendi üretecek, parlatıp satacak. Altyapı denilip popülist politikalar yapılıyor. Son 10 senede çıkan sadece Necip ve Atınç var. Harcanan paraysa 150 milyon TL. Oranın rehabilite edilmesi lazım. Altyapıdaki hocaların parasını ödeyeceksiniz, eski futbolcularınızdan hizmet alacaksınız, mekan ve barınma sağlayacaksınız. Beşiktaş'a 5 milyon bağış yapıp da 50 milyona imza atıp o zararı veriyorsan al o 5 milyonunu git. 5 milyon veren, transfer komitesine başkan olacağını düşünüyor. Menajerlerle savaşacağım, herkes haddini bilecek. Karmaşık işler olmayacak, temiz ve net olunacak. Değişim için geliyorum, ben eski düzeni kabul etmiyorum."



GÜNEŞ'İN KAPISINI ÇALARIM

"Bir hocanın aidiyet duygusuyla hareket etmesinin, başarısının sırrı olacağını düşünüyorum. Hem orada hem burada olmaz. Hocamızın görevi bırakması halinde, Beşiktaş'ın bir ihtiyacı hasıl olursa, Şenol Güneş kapısı çalınmayı hak eden bir hocamızdır. Verdikleri ortada. İki şampiyonluk var. Çok başarılı. Bizim için en az Beşiktaş kadar milli takımımız da önemli, çok kıymetli. Dünyanın her yerinde bizi temsil ediyor. Hocamızın orada başarılı olması da beni mutlu ediyor."



PROFESYONELLER TEHDİT EDİLDİ GURBETÇİLERİMİZİ EZDİRMEYECEĞİZ

"Avrupa'da oyuncu tarama ağını oluşturacağız. Biz gurbetçi gençlerimizi de yakından takip edeceğiz. Oradaki Türk çocuklarını takımımıza ve ülkemize kazandırmamız gerekiyor. Yoksa gün geliyor bir asker selamının hesabını vermek zorunda kalıyorlar. Biz onlarla güçlenmeliyiz, kimseye hesap vermek zorunda kalmasınlar."