Beşiktaş’ta seçim günü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı almasının ardından seçim sürecine giren Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul bugün yapılacakÖncelikle başkanlık divanı seçilecek, ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklâl Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası oy verme işlemine geçilecek.Bir diğer aday İsmail Ünal ise geçtiğimiz günlerde çekilme kararı almıştı.Beşiktaş'ta genel kurul öncesi Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı birbirlerini karşılıklı olarak ziyaret etti. Ancak Çebi ile diğer aday Hürser Tekinoktay arasında ziyaret krizi yaşandı. Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili olarak "Seçime bir gün kala, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken Sayın Hürser Tekinoktay'ı da ofisinde ziyaret etmek istedik. Ancak talebimize olumlu yanıt alamadık. Kendisine seçim sürecinde başarılar dileriz. Sevgi ve saygılarımla" açıklamasında bulundu. Tekinoktay ise sosyal medya hesabından "Yalan... Bana böyle bir talep gelmedi, ofisimde değilim" şeklinde paylaşım yaptı.* Emin Önal* Hüseyin Yücel* Doğan Küçükemre* Ahmet Selçuk Sert* Ahmet Akçelik* Hicabi Gökdereli* Yücel Biçer* Melih Aydoğdu* Süha Taşpolatoğlu* H. Kemal Çiloğlu* Erdal Karacan* Ahmet Oğuz Uçanlar* Uğur Fora* Adnan Dalgakıran* Emre Kocadağ* Fatih Hakan Avşar* A. Mesut Urgancılar* Kemal Erdoğan* Enis Ulusoy* Erdal Torunoğulları* Bekan Gocay* Umut Şenol* Bilgehan Sürmen* Hakan Daltaban* Fırat Fidan* Ali Efe Bezci* Tamer Mert* Emre Esen* Temuçin Tüzecan* Emir Tamer* Mehmet Bilal Özokur* Ercan Ozan* L. Kamer Dökmeciyan* Ersan Aksoylu* Aker Çıtak* Murat Guci Geçgil* Mehmet Terzi* Çağrı Göksel* Tunga Fişekçioğlu