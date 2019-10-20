Beşiktaş’ta seçim günü

Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı almasının ardından seçim sürecine giren Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul bugün yapılacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak.
Öncelikle başkanlık divanı seçilecek, ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklâl Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası oy verme işlemine geçilecek. Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi oy pusulasıyla başkanlık için yarışacak.
Bir diğer aday İsmail Ünal ise geçtiğimiz günlerde çekilme kararı almıştı. Kongrede aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
ZİYARET KRİZİ!
Beşiktaş'ta genel kurul öncesi Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı birbirlerini karşılıklı olarak ziyaret etti. Ancak Çebi ile diğer aday Hürser Tekinoktay arasında ziyaret krizi yaşandı. Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili olarak "Seçime bir gün kala, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken Sayın Hürser Tekinoktay'ı da ofisinde ziyaret etmek istedik. Ancak talebimize olumlu yanıt alamadık. Kendisine seçim sürecinde başarılar dileriz. Sevgi ve saygılarımla" açıklamasında bulundu. Tekinoktay ise sosyal medya hesabından "Yalan... Bana böyle bir talep gelmedi, ofisimde değilim" şeklinde paylaşım yaptı.
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ
* Emin Önal
* Hüseyin Yücel
* Doğan Küçükemre
* Ahmet Selçuk Sert
* Ahmet Akçelik
* Hicabi Gökdereli
* Yücel Biçer
* Melih Aydoğdu
YEDEKLER
* Süha Taşpolatoğlu
* H. Kemal Çiloğlu
* Erdal Karacan
* Ahmet Oğuz Uçanlar
* Uğur Fora
AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ
* Adnan Dalgakıran
* Emre Kocadağ
* Fatih Hakan Avşar
* A. Mesut Urgancılar
* Kemal Erdoğan
* Enis Ulusoy
* Erdal Torunoğulları
* Bekan Gocay
YEDEKLER
* Umut Şenol
* Bilgehan Sürmen
* Hakan Daltaban
* Fırat Fidan
* Ali Efe Bezci
HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ
* Tamer Mert
* Emre Esen
* Temuçin Tüzecan
* Emir Tamer
* Mehmet Bilal Özokur
* Ercan Ozan
* L. Kamer Dökmeciyan
* Ersan Aksoylu
YEDEK LİSTE
* Aker Çıtak
* Murat Guci Geçgil
* Mehmet Terzi
* Çağrı Göksel
* Tunga Fişekçioğlu