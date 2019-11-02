Bülent Korkmaz: İkinci yarıdaki mücadeleyi 90 dakikaya yayarsak bir sorun kalmaz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bireysel hatalardan dolayı alınan sonuçların kendisini üzdüğünü söyledi. Korkmaz, "Ama bu maçta ilk yarı ile ikinci yarı bambaşka oyun vardı. İlk yarıda 30 saniyede iki gol yedik. Futbolcularımın ikinci yarıdaki reaksiyonu beni mutlu etti ve umutlandırdı. Aslında her maçta ikinci yarıdaki oyunu oynamamız gerekir" dedi.

Yenilginin kendilerini son derece üzdüğünü anlatan Korkmaz, "Bugün yine tribünler doluydu. Taraftarlarımızı üzdük. Takım adına onlardan özür diliyorum. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu maçın ikinci yarısındaki mücadeleyi 90 dakikaya yayarsak bir sorun kalmaz" diye konuştu.

Bir gazetecinin, Bahadır Öztürk'ün bireysel hatalarını sorması üzerine Bülent Korkmaz, "Bir oyuncu değil, herkes hata yapıyor. Üç maçtır bireysel hatalardan gol yiyoruz. Ama her golcü gibi Bahadır da hata yapabilir. Neticede futbol hatalar oyunu. Dolayısıyla bu hatalarını düzeltmesi için daha çok çalışması gerekiyor" dedi.

İdeal kadro oluşumunda yaşanan sorunlar konusundaki soruya ise Bülent Korkmaz, "Sakatlıklar, cezalılar oluyor. Bu hafta da Hakan sakat. Futbolda bu türlü aksilikler oluyor. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Bu geçiş sürecini inşallah Rize maçını kazanarak atlatacağız" şeklinde konuştu.

Maçın son dakikalarında Serdar Özkan'ın vuruşu sonucunda kaleci Karius'un kurtardığı pozisyonu hatırlatılan bir gazetecinin, "Bu pozisyonda Kraius mu kurtardı, Serdar mı kaçırdı?" şeklindeki soruya Korkmaz, "Sırf o pozisyon değil. Maçta birkaç net pozisyonumuz vardı. Sonradan giren oyuncularımızın performansından memnunum" diye konuştu.

Takımın genç futbolcusu Mukairu ile ilgili soruya ise Bülent Korkmaz, "Mukairu 19 yaşında, yetenekli bir oyuncu. Gelecekte daha iyi olacak. Oyun olarak istediğimiz aldık ancak sonuç olarak alamadık. Ama sonuç da alacağız" diye konuştu.