Domagoj Vida'nın sözleşmesindeki madde yönetimi şaşırttı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi, göreve gelir gelmez ekonomik sorunları çözmeye odaklandı. Oyuncuların Temmuz ayından itibaren biriken alacaklarına karşılık 105 milyon TL ödeyip, UEFA'ya verilecek borçsuzluk kağıtlarını alan yönetim, Domagoj Vida'da yaşanan sıkıntıyı da şu an için aştı. Vida'nın borçsuzluk kağıdına geç imza atmasının nedeni ise siyah-beyazlı idarecileri şoke etti.

Geçtiğimiz sezon maaşların zamanında yatmayıp birikmesi üzerine, eski yönetimle görüşen Hırvat stoperle özel sözleşme yapıldı. Bu mukavele ile Vida ödemelerin gecikmesi halinde her ay ekstra ücret almaya hak kazandı. Üç aylık alacakları sıfırlayan yeni yönetim, 30 yaşındaki futbolcunun gecikmeden dolayı 600 bin Euro talebiyle neye uğradığını şaşırdı. Başkan Çebi ve ekibi, oyuncuyla yaptıkları görüşmede bu talebin doğru olmayacağını belirtti. Sonunda ikna edilen Vida, borçsuzluk kağıdına imza attı.

PERSONELLERE ÖDEME YAPILDI

Siyah-beyazlılarda futbolcuların ardından personele de ödeme yapıldı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'den alacaklı olan kulüp çalışanlarının bazılarına 1, bazılarına ise 2 aylık maaşları yatırıldı. Uzun süredir para alamadıkları için sıkıntı yaşayan personelin bu ödemeyle biraz olsun rahatladığı belirtildi. Yöneticiler, kalan ödemeleri de önümüzdeki günlerde yapacaklarını ve geçmişe yönelik alacak bırakmayacaklarını personele iletti.