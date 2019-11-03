Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor (Canlı)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçını Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapıyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada sağdan Popov'un ortasında, ön direkte uygun durumdaki Koita'nın kafayla vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Quaresma'nın sol kanatta taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, BtcTurk Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yarım volesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

18. dakikada Chebake'nin çıkarken kaptırdığı topu ceza sahası içi sol çaprazda alan Koita, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Farnolle'den seken meşin yuvarlağı BtcTurk Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Malatya atağında Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa Jahovic müdahale etmek istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı.



45+1. dakikada Popov'un sağdan ortası sonrası Mustafa Pektemek'in ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşta, kaleci Farnolle topa müdahale ederek gole izin vermedi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx



KASIMPAŞA: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef x, Karem Hafes xx, Sadiku x, Aytaç xx, Quaresma xx, Koita xx, Hajradinovic x, Mustafa Pektemek x

Yedekler: Murat, Uğurcan, Yusuf Erdoğan, Khalili, İlhan Depe, Veigneau, Çağtay, Fernandes, Özgür, Azad Toptik

Teknik Direktör: Kemal Özdeş



YENİ MALATYASPOR: Farnolle x, Chebake x, Mustafa Akbaş x, Hadebe x, Sakıb Aytaç x, Robin Yalçın x, Acquah x, Bifouma x, Donald xx, Guilherme xx, Jahovic x

Yedekler: Ufuk, Erkan, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Eren, Ahmed Ildiz, Fofana, Mina, Özer Özdemir, Rahman Buğra

Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Gol: Koita (dk. 13) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Quaresma (Kasımpaşa), Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor)