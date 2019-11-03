Demir Yumruk Şükrü Altay: Şampiyonluğumu sindiremiyorlar

"POLİTİK BASKI ÇOK FAZLA VAR"

"Almanya'da Cumhurbaşkanımıza karşı inanılmaz bir düşmanlık var. Kim 'Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum' dahi dese hemen dışlanıyor. 18 senedir boks yapıyorum. İlk maçımda beni destekleyen sponsorlar ikinci maçımda beni desteklememe kararı aldılar. Şampiyon olduktan sonra asker selamımı çaktım..."