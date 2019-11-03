Demir Yumruk Şükrü Altay: Şampiyonluğumu sindiremiyorlar

Ringlerin yeni Muhammed Alisi 'Demir Yumruk' Şükrü Altay, 'Haksızlığa, zalimlere karşı ringlere çıkıp Türk bayrağını dalgalandırıyorum. Allah'ın izniyle her kemeri Türkiye'ye getireceğim' dedi. Ringlerin yeni Muhammed Alisi 'Demir Yumruk' Şükrü Altay... Türkiye onu, altın kemerini 'Afrin Şehitleri' adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmesiyle de tanıdı. Almanya'da profesyonel boks yaşantısını sürdüren Dünya Şampiyonu 'demir yumruk' lakaplı şampiyon boksörümüz geçtiğimiz günlerde İstanbul'da katıldığı turnuvada da Ukraynalı rakibini devirerek şampiyon oldu. Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek dolasıyla saldırılara maruz kaldığını ifade eden Şükrü Altay yaşadığı zorlukları ve hedeflerini anlattı. 'POLİTİK BASKI ÇOK FAZLA VAR' 'Almanya'da Cumhurbaşkanımıza karşı inanılmaz bir düşmanlık var. Kim 'Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum' dahi dese hemen dışlanıyor. 18 senedir boks yapıyorum. İlk maçımda beni destekleyen sponsorlar ikinci maçımda beni desteklememe kararı aldılar. Şampiyon olduktan sonra asker selamımı çaktım...' 'Almanya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu oldum 6 ayda. Ben ringlerde yeni Muhammed Ali'yim. Haksızlığa, zalimlere karşı ringlere çıkıp Türk Bayrağını dalgalandırıyorum. Allah'ın izniyle her kemeri Türkiye'ye getireceğim ve Cumhurbaşkanı'mıza armağan edeceğim.' LİNÇ EDİLİYORUM 'Ben Türk olarak milletim için konuşuyorum. Geçmişte Fırat Harekatı'na, şimdi de Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğun için yine linç ediliyorum.' 'Çok fazla tehdit alıyorum. Ama kimseden korkmuyorum. Almanya'da sponsor firmalar benden kaçıyor. Destek vermeye korkuyorlar. Ne kadar taş koyarlarsa koysunlar biz devamlı savaşacağız'