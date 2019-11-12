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İndirim kurtarmadı

Sezon başında 2.2 milyon Euro’luk sözleşmesinde yüzde 40 indirim yapan sarılacivertli futbolcu, camianın takdirini kazansa da teknik heyetin gözüne giremedi. Devre arası teklif gelmesi halinde Alper'e kolaylık sağlanacak

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 12.11.2019
İndirim kurtarmadı

Fenerbahçe'de devre arası yolların ayrılması planlanan isimlere bir yenisi daha eklendi. Zajc, Jailson ve Mehmet Ekici'yi göndererek ara transfere kaynak bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde Alper Potuk da bu listeye eklendi. 2022'de sona erecek sözleşmesinde yüzde 40 civarında indirim yapan Alper, sezon başında taraftarın ve camianın takdirini toplamıştı. Ancak Alper'in performansı da ücreti gibi inişe geçince teknik heyetin gözüne giremedi.

22 DAKİKA FORMA GİYDİ!
Yönetim oyuncuya maaşından indirime gitmesi nedeniyle teşekkür etmişti. Ancak takım planlarında çok az yer aldığı için devre arasında Alper'in gidişine hayır denmeyecek. Şayet tecrübeli oyuncu takım bulabilirse, yönetim tarafından her türlü kolaylık sağlanacak. Alper bu sezon ligde toplam 3 maçta 22 dakika süre bulabildi.

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İndirim kurtarmadı
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