Beşiktaş'ta Oğuzhan Ozyakup devrinin sonu

Bir zamanlar performansı, "Oğuzhan 150 milyon Euro" sözleriyle övülüyordu. Ancak öyle bir düşüş yaşadı ki, gördüğü dipten bir daha çıkamadı. Taraftarın sırtını döndüğü, son Denizlispor maçında oyuna girerken ıslıkladığı yıldız futbolcu, performansı yetersiz kalınca teknik heyetin de gözünden düştü. Beşiktaş tribünlerinin istenmeyen adam ilan ettiği 27 yaşındaki orta saha, yol ayrımına geldi.

LENS VE ORKAN DA YOLCU LİSTESİNDE

Yönetim, yıldız oyuncuyu ara transfer döneminde elden çıkarıp, orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Oğuzhan'ın yanı sıra maliyet-performans denkleminde beklentilerin çok altında kalan Lens de Ocak'ta gidecekler listesine dahil edildi. 2017-18 sezonunda büyük umutlarla kadroya katılan Orkan Çınar ise bir başka takıma kiralanacak. Öte yandan Beşiktaş yönetimi ara transferde orta sahanın yanı sıra bir forvet alacak.

BÖYLE ÇÖKÜŞ GÖRÜLMEDi

Şampiyonluğun geldiği 2015- 16 sezonunda en parlak dönemini yaşayan Oğuzhan, 31 maçta 9 gol ve 7 asistle takımını sırtladı. 2016-17'de 5 gol ve 7 asistle devam eden yıldız futbolcu sonrasında ise resmen çöktü! Son 3 sezonda dökülen Ozi, Beşiktaş kariyerinde toplamda 8 sezonda 190 lig maçına çıkarken 25 gol attı. Bu sezon ise ne asist yapabildi ne de gol atabildi.

KARIUS ŞAŞIRTIYOR!

GEÇTIĞIMIZ sezonki performansı eleştiri konusu olan Loris Karius, 29 Süper Lig maçında kalesinde 39 gol görerek 1.34'lük ortalama yakalamıştı. Alman eldiven, bu sezon ise tam tersi bir görüntü sergiledi. 10 maçta 10 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci, ortalamasını 1'e çekmeyi başardı. Karius, son beş haftada ise rakip forvetlerin adeta korkulu rüyası oldu. 4 maçı gol yemeden tamamlayan Loris Karius, sadece Antalyaspor maçında Mukairu'nun ağlara giden vuruşuna engel olamadı.