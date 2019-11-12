Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat

Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat

- Yukatel Denizlispor maçında verilmeyen penaltılar ve gösterilmeyen kırmızı karta sinirlenen siyah beyazlı kulübün başkanı önce isyan etti sonra da yönetimine talimatı verdi...

OGÜN ŞAHİNOĞLU Spor
Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 09:57
Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat

'ın, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği maça damgasını vuran isim kararlarıyla hakem Özgür Yankaya oldu.

Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat

Özellikle Diaby'e yapılan iki penaltılık hareketin es geçilmesi, Diaby'e tabanla giren Sackey'nin kırmızı kart görmemesi tepki çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat

Başkan 'nin de hakemin kötü performansına maçı izlerken çok sinirlendiği ve yönetim kurulu üyelerine, "Artık susmak yok, sesimizi çıkaracağız. Çıkın ve konuşun. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz" dediği belirtildi.

Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat

İLTİMAS DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ

Göreve geldiklerinden bu yana sessizliğini koruyan yönetim de bu talimat üzerine ilk açıklamalarını yaptı.

Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat

Asbaşkan Emre Kocadağ, "Başkaları için kolay çalınan düdükler karşısında ne yazık ki atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı. Bu ligin selameti açısından herkese eşit davranılmalı. Adil yönetim olsun" diye konuştu.

Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat

Yönetici Umut Şenol da "Bu sıkıntılı süreçten hep birlikte dayanışma içinde çakacağız. "Talebimiz basit, iltimas değil adalet istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat

YÖNETİM SÖZÜNÜ TUTTU

Yönetimi söz verdiği gibi Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetlerinin primlerini Yukatel Denizlispor maçı öncesinde futbolcuların hesaplarına yatırdı.

BİZE ULAŞIN