Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat

Asbaşkan Emre Kocadağ, "Başkaları için kolay çalınan düdükler Beşiktaş karşısında ne yazık ki atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı. Bu ligin selameti açısından herkese eşit davranılmalı. Adil yönetim olsun" diye konuştu.