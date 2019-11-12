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Galeri Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat
Başkan Çebi'den hakem hataları sonrası yönetime talimat
Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçında verilmeyen penaltılar ve gösterilmeyen kırmızı karta sinirlenen siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi önce isyan etti sonra da yönetimine talimatı verdi...
Giriş Tarihi: 12.11.2019
09:52
Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
09:57
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Beşiktaş'ın, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği maça damgasını vuran isim kararlarıyla hakem Özgür Yankaya oldu.
Özellikle Diaby'e yapılan iki penaltılık hareketin es geçilmesi, Diaby'e tabanla giren Sackey'nin kırmızı kart görmemesi tepki çekti.
Başkan
Ahmet Nur Çebi'nin de hakemin kötü performansına maçı izlerken çok sinirlendiği ve yönetim kurulu üyelerine, "Artık susmak yok, sesimizi çıkaracağız. Çıkın ve konuşun. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz" dediği belirtildi.
İLTİMAS DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ
Göreve geldiklerinden bu yana sessizliğini koruyan yönetim de bu talimat üzerine ilk açıklamalarını yaptı.
Asbaşkan Emre Kocadağ, "Başkaları için kolay çalınan düdükler Beşiktaş karşısında ne yazık ki atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı. Bu ligin selameti açısından herkese eşit davranılmalı. Adil yönetim olsun" diye konuştu.
Yönetici Umut Şenol da "Bu sıkıntılı süreçten hep birlikte dayanışma içinde çakacağız. "Talebimiz basit, iltimas değil adalet istiyoruz" diye konuştu.
YÖNETİM SÖZÜNÜ TUTTU
Beşiktaş Yönetimi söz verdiği gibi Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetlerinin primlerini Yukatel Denizlispor maçı öncesinde futbolcuların hesaplarına yatırdı.