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Bu akşam zafer gecesi olsun! gruptan nasıl çıkar? İlk iki de 'ye gidiyor mu?

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında, grubun belki de en kritik maçında bu akşam 'yı konuk edecek. Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için yüksek önem arz eden karşılaşmada, Şenol Güneş'in öğrencileri mutlak galibiyet parolası ile sahada yer alacak. 'nin de bulunduğu H Grubu puan durumunda ilk üç sırada yer alan takımların puanlarının yakın olduğu düşünüldüğünde, 'Milli Takım gruptan nasıl çıkar?' sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında dikkat çekiyor. Peki, ? İlk iki takım da EURO 2020'ye gidiyor mu? Türkiye H Grubu puan durumu ile detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 14:38
Bu akşam zafer gecesi olsun! Türkiye gruptan nasıl çıkar? İlk iki de EURO 2020'ye gidiyor mu?

Türkiye İzlanda maçı yaklaşırken heyecan katsayısı da giderek artıyor. Milli maçta gerek tribünde gerekse televizyonları karşısında A Milli Futbol Takımımızı destekleyecek olan milyonlar, karşılaşmaya yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Zira, Türkiye, İzlanda karşısında bir puan bile alsa gruptan çıkmayı kesinleştirmiş olacak. Tam bu noktada, bu ihtimalleri merak eden vatandaşlar da 'Milli Takım gruptan nasıl çıkar?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? İLK İKİ TAKIM DA EURO 2020'YE GİDİYOR MU?

Sizler için hazırladığımız haberimizde, Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali hakkındaki olasılıklara yer verirken; 'İlk iki takım da EURO 2020'ye gidiyor mu?' sorusuna yanıt aradık. İşte, o ihtimaller;

Fransa deplasmanından 1 puanla dönen Türkiye, 19 puanla zirvedeki yerini pekiştirmiş oldu. A Milli Futbol Takımımız, bu akşamki maçta İzlanda ile berabere kalması hâlinde, son maçta Andorra'ya kaybetse dahi ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek.

İzlanda'ya kaybedersek, Andorra karşısında kazanmamız halinde yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracağız. Yani, grupta ilk iki sırayı paylaşan takım EURO 2020'ye gitme hakkını elde etmiş olacak.

H GRUBU TÜRKİYE PUAN DURUMU

H Grubu Türkiye'nin puan durumu (İzlanda maçı öncesi) şu şekilde;

1- TÜRKİYE / 19 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 15 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye İzlanda Milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı

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