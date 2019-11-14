SABAH yazarları Türkiye - İzlanda maçı için ne dedi?

"A Milli Futbol Takımı, İzlanda ve Andorra ile çok kritik iki karşılaşma oynayacak. Tarihimizde ilk defa bir turnuvaya grup lideri olarak gitme şansımız var. İkide iki yapar mıyız?" İşte bu sorunun yanıtını SABAH Gazetesi'nin usta kalemleri verdi...