SABAH yazarları Türkiye - İzlanda maçı için ne dedi?
Şenol Güneş yönetiminde küllerinden doğan A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yolunda kalan kritik iki maçından ilkine bugün çıkıyor. İşte Türkiye - İzlanda maçı öncesi SABAH'ın usta kalemlerinden flaş yorumlar...
Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:40Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:49
"A Milli Futbol Takımı, İzlanda ve Andorra ile çok kritik iki karşılaşma oynayacak. Tarihimizde ilk defa bir turnuvaya grup lideri olarak gitme şansımız var. İkide iki yapar mıyız?" İşte bu sorunun yanıtını SABAH Gazetesi'nin usta kalemleri verdi...